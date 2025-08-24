Sistema de reconocimiento facial masivo en tiempo real desata polémica en Reino Unido

Reino Unido usa cámaras con reconocimiento facial en eventos masivos. Organizaciones alertan sobre abusos, sesgos raciales y falta de regulación.

Londres, Reino Unido. Durante el carnaval de Notting Hill, que espera la asistencia de dos millones de personas, se colocaron cámaras de reconocimiento facial en los accesos al evento para detectar en tiempo real a personas buscadas por las autoridades.

La Policía Metropolitana explicó que la tecnología permite comparar rostros entre la multitud con su base de datos. El objetivo es identificar e interceptar a sospechosos de forma inmediata. El jefe de la institución, Mark Rowley, aseguró que esta herramienta facilitó más de 1.000 detenciones desde inicios de 2024 y anunció su intención de duplicar el uso.

Tecnología respaldada por inteligencia artificial

Desde 2016, Reino Unido intensificó el uso de reconocimiento facial. Solo en 2024, escanearon 4,7 millones de rostros, según la ONG Liberty. Esta tecnología emite una alerta automática cuando una persona buscada se aproxima a una cámara. La policía actúa después de realizar una verificación.

Durante eventos anteriores, como la coronación del rey Carlos III en 2023 o el Torneo de las Seis Naciones en Cardiff, las autoridades también utilizaron este sistema.

Críticas y preocupaciones legales

Organizaciones como Big Brother Watch y Human Rights Watch cuestionaron su implementación. Alegaron que no existe un marco legal claro y que la policía actúa con reglas propias. Afirmaron que esto convierte al Reino Unido en un país donde “todos son sospechosos”.

También señalaron los riesgos de sesgos raciales en el reconocimiento facial y alertaron sobre la falta de transparencia en el uso de estos sistemas por parte de supermercados y comercios. Estos establecimientos emplean software como Facewatch, que alerta cuando una persona incluida en su lista de sospechosos entra a una tienda.

En una carta al jefe de policía, 11 organizaciones solicitaron no utilizar la tecnología durante el carnaval de Notting Hill, al considerar que se dirige injustamente contra la comunidad afrocaribeña.

Caso judicial por identificación errónea

Shaun Thompson, un hombre de raza negra, fue arrestado por una identificación equivocada hecha por una de estas cámaras. Con el apoyo de Big Brother Watch, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Londres, que lo analizará en enero de 2026.

Avances sin marco legal definitivo

Aunque la ministra del Interior, Yvette Cooper, anunció la creación de una ley para regular el uso del reconocimiento facial, el Ministerio del Interior autorizó su despliegue en siete nuevas regiones antes de establecer ese marco.

La policía anunció que en setiembre se instalarán cámaras permanentes en Croydon, un barrio ubicado al sur de Londres. Esta decisión marca el paso del uso temporal al monitoreo continuo en zonas urbanas.

El regulador británico de derechos humanos calificó esta tecnología como “incompatible con los derechos humanos”.

En contraste con Europa

En la Unión Europea, la legislación prohíbe el uso de reconocimiento facial en tiempo real, salvo en contextos específicos como la lucha antiterrorista.

Rebecca Vincent, directora interina de Reporteros Sin Fronteras, señaló que no existe nada comparable en otras democracias. Indicó que el nivel de vigilancia se asemeja más al de regímenes autoritarios como China.

