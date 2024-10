Reclutadora española relata experiencia insólita: Joven va a entrevista con su madre

Uno de los momentos más importantes en la búsqueda de empleo es cuando llaman a la entrevista, ya que esta es una oportunidad clave para conseguir el puesto y para que el candidato demuestre sus competencias y experiencia. Hace unos días, una historia en TikTok se volvió viral cuando la reclutadora española Alba Vilches compartió una experiencia peculiar que vivió durante una entrevista laboral.

Vilches relató lo sucedido con un joven que acudió a la entrevista acompañado de su madre. “Las peores cosas que me han pasado en una entrevista: que una madre quiera entrar con su hijo. No ha sido una o dos veces, han sido muchas”, comentó.

Según Vilches, todo ocurrió cuando llamó al joven para hacerle una entrevista, pero su madre no lo dejó entrar. Fue la primera vez que vivió una situación así, lo que la sorprendió enormemente. “La primera vez, yo estaba buscando a mi candidato. Salí a una de las salas donde varias personas esperaban para diferentes procesos de selección. Vi a una señora mayor junto a un joven, y ambos coincidían con el currículum que había revisado. Lo llamé”, relató Vilches.

No esperaba que, al llamar al joven, la madre también se levantara para entrar a la entrevista. “Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado algo así”, añadió.

Alba Vilches, reclutadora española, relató en TikTok su experiencia con un candidato que fue acompañado por su madre. Foto: freepik/ilustrativa

“Llamé a ‘Fulanito’ y me respondió: ‘Sí, soy yo’. Cuando él se levantó, la señora también lo hizo y me dijo: ‘Soy la madre de ‘Fulanito’ y vengo a entrar a la entrevista’. Imagínese ese momento. ¿Qué está pasando?, obviamente le dije: ‘Mire señora, la entrevista es para su hijo, así que le agradecería que espere aquí’”, relató Vilches.

La reclutadora explicó a sus seguidores que trató de ser lo más amable posible, ya que la madre insistía en entrar con su hijo, pero no estaba permitido, porque las entrevistas son personales.

“Yo soy su madre y él es mi hijo, necesito saber dónde se mete y qué le dicen, porque hoy en día las empresas venden mucho humo y hay muchas estafas”, insistió la madre, según la influencer.

Vilches no podía creer lo que estaba ocurriendo. Era una oportunidad importante para el joven, pero su madre lo estaba arruinando. “Muy educadamente le dije a la señora: ‘Lo siento mucho, pero la entrevista es para su hijo. O entra él o no entra nadie’. Adivinen (…) no entró nadie”, concluyó la reclutadora.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron la actitud de la madre, señalando que hizo perder una gran oportunidad laboral a su hijo. “No falta la que llegue con el marido”, “Insólito que alguien no tenga el carácter para ir solo”, “A las entrevistas se entra solo” y “Me parece fatal” fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

