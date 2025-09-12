¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo que superó a Elon Musk en fortuna?

Larry Ellison superó a Elon Musk con $393.000 millones y se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias al aumento de Oracle.

El empresario estadounidense Larry Ellison, de 81 años, se convirtió este 10 de setiembre en el hombre más rico del mundo. El cambio se produjo tras un repunte en las acciones de Oracle, la compañía tecnológica que cofundó y preside.

El incremento en la bolsa elevó la fortuna de Ellison a $393.000 millones, superando los $385.000 millones de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la empresa registró una fuerte demanda de capacidad en sus centros de datos, lo que impulsó la subida de sus acciones.

Bloomberg News agregó que se trató del mayor aumento diario reportado en la medición de activos digitales. Musk había recuperado su posición como el hombre más rico en 2024 y la mantuvo por poco más de 300 días.

Vínculo con Tesla

La noticia de su ascenso recordó la relación de Ellison con Tesla. Durante años integró la junta directiva de la compañía, motivado por su interés en la industria automotriz.

Actualmente posee alrededor de 15 millones de acciones de la empresa de autos eléctricos y energía solar.

De programador a magnate

Ellison inició su carrera como programador y en 1977 cofundó Oracle. Fue su director ejecutivo hasta 2014 y hoy ocupa los cargos de presidente y director de tecnología. Gran parte de su patrimonio está ligado al valor de la compañía de software de bases de datos.

A sus 81 años, mantiene influencia en el ámbito tecnológico y financiero. También se involucró en política y es considerado filántropo con una visión ambiciosa del futuro.

Además de sus negocios, Ellison adquirió la isla hawaiana de Lanai, dirige un equipo de vela y organiza un torneo de tenis en Indian Wells, Estados Unidos.

