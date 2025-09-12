Tecnología

¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo que superó a Elon Musk en fortuna?

El empresario estadounidense alcanzó una fortuna de $393.000 millones

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Larry Ellison superó a Elon Musk con $393.000 millones y se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias al aumento de Oracle.
Larry Ellison superó a Elon Musk con $393.000 millones y se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias al aumento de Oracle. (El Tiempo Colombia/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLarry EllisonElon MuskOracle
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.