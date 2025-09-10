Economía

Acciones de Oracle se disparan en Wall Street y desplazan a Elon Musk del puesto de mayor fortuna mundial

Un repunte de las acciones de Oracle desplazó a Elon Musk del primer lugar como la persona más rica del mundo. Vea quién ocupará su puesto

EscucharEscuchar
Por AFP y Arianna Villalobos Solís
En la imagen el logo de Oracle y Elon Musk.
Un repunte de las acciones de Oracle desplazó a Elon Musk del primer lugar como la persona más rica del mundo. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elon MuskLarry EllisonOracleWall Street
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.