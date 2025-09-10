Acciones de Oracle se disparan en Wall Street y desplazan a Elon Musk del puesto de mayor fortuna mundial

Un repunte de las acciones de Oracle desplazó a Elon Musk del primer lugar como la persona más rica del mundo.

El precio de las acciones de Oracle, empresa multinacional estadounidense especializada en tecnología de la información, se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

Con el reciente repunte en Wall Street, Elon Musk cedió el título de “la persona más rica del mundo” a Larry Ellison, cofundador de Oracle.

La fortuna de Ellison se incrementó en $101.000 millones, alcanzando los $393.000 millones tras el sólido reporte de ganancias presentado el martes por la empresa, superando así el patrimonio neto de Musk, estimado en $385.000 millones, según datos de Bloomberg citados por CNN.

A los 40 minutos de negociación, las acciones de Oracle cotizaban a $337,02, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos $950.000 millones.

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, “para alcanzar los $18.000 millones este año fiscal”.

Se espera que luego “aumenten a $32.000 millones, $73.000 millones, $114.000 millones y $144.000 millones en los cuatro años fiscales siguientes”, detalló.

Según la compañía, “la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos”.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de “asombroso”, puesto que la compañía firmó “cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes”.

Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.

“La compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos”, señala Keith Weiss de MS Research.

El colosal aumento de sus previsiones “ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA”, explica Patrick O’Hare de Briefing.com.

En este contexto, el índice Nasdaq, con una fuerte representación tecnológica, alcanzaba niveles récord, subiendo un 0,53% hacia las 2:20 p. m. GMT.

Wall Street ha sido impulsada en los últimos años por un fervor alrededor de la IA que beneficia a varios pesos pesados del sector, como Nvidia, gigante de los semiconductores y primera capitalización mundial.

Larry Ellison, cofundador, director de tecnología y presidente ejecutivo de Oracle. Con el incremento en las acciones de la empresa en Wall Street, su riqueza creció a $393.000 millones, desplazando a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. (AFP/Getty Images via AFP)

El desplazo de Musk y ascenso de Ellison

Según informó CNN, Bloomberg destacó que el incremento patrimonial de Ellison representa “el mayor aumento en un solo día jamás registrado” por el índice. El Bloomberg Billionaire Index se actualizará tras el cierre bursátil de este miércoles.

Musk conquistó por primera vez el liderazgo en 2021 y lo conservó durante la mayor parte de los últimos años gracias a sus participaciones en Tesla y SpaceX. Sin embargo, cedió brevemente el puesto en dos ocasiones: en 2021 ante Bernard Arnault, presidente de LVMH, y en 2024 frente a Jeff Bezos, fundador de Amazon.

A pesar de esos retrocesos, el empresario logró mantenerse en la cima y recientemente obtuvo un nuevo esquema de compensación que podría alcanzar cerca de $1 billón si Tesla logra determinados objetivos.

Por su parte, la trayectoria de Ellison hacia la cúspide de la riqueza mundial comenzó en 1977, cuando abandonó sus estudios universitarios y participó en la fundación de Oracle.

El empresario, de 81 años, controla el 98% de la isla hawaiana de Lana’i y es reconocido por haber impulsado la revitalización del torneo de tenis de Indian Wells, en California, conocido como el “quinto Grand Slam”.

Ellison también mantiene una relación estrecha con el presidente Donald Trump, con quien ha coincidido en distintos eventos tecnológicos en la Casa Blanca, lo que favoreció la adjudicación de contratos a Oracle.

Asimismo, en el pasado fue mencionado como potencial comprador de TikTok, aunque la operación nunca se concretó.