Padres separados y familias mixtas: Android traerá una función pensada para que ambos puedan supervisar el celular de sus hijos

Google quiere ayudar a padres separados con nuevos controles parentales y, al mismo tiempo, llevar a Gemini al siguiente nivel

Por La Nación / Argentina / GDA
Google prepara una actualización doblemente útil: por un lado, controles más simples para supervisar a los hijos en familias separadas; por otro, un Gemini que dará el salto a asistente real.
Google prepara una actualización doblemente útil: por un lado, controles más simples para supervisar a los hijos en familias separadas; por otro, un Gemini que dará el salto a asistente real. (Canva/Canva)







La Nación / Argentina / GDA

