Padres separados y familias mixtas: Android traerá una función pensada para que ambos puedan supervisar el celular de sus hijos

Google prepara una actualización doblemente útil: por un lado, controles más simples para supervisar a los hijos en familias separadas; por otro, un Gemini que dará el salto a asistente real.

El Internet está lleno de contenido que puede resultar adictivo o inadecuado para los menores, y por eso Android ofrece controles parentales a través de Google Family Link. Hasta ahora, para que varios padres gestionaran un mismo dispositivo infantil, todos debían estar dentro del mismo grupo familiar de Google, lo que implicaba compartir apps y métodos de pago.

Con Android 16 QPR2, previsto para diciembre, esto cambiará gracias a la nueva función de “supervisión local”.

En lugar de exigir la contraseña de la cuenta de Google vinculada al grupo familiar, el sistema pedirá un PIN en el dispositivo supervisado, lo que facilita el control sin necesidad de que los adultos estén en la misma cuenta. Esta novedad está pensada especialmente para padres separados o familias mixtas, que ahora podrán mantener la supervisión de forma más sencilla y segura.

Gemini se convierte en un verdadero agente de IA

Además de los controles parentales, Android 16 QPR2 traerá un salto importante en Gemini, el asistente de inteligencia artificial generativa de Google.

Hasta ahora, Gemini podía integrarse con algunas aplicaciones para buscar información y dar respuestas personalizadas, pero no actuaba de forma autónoma.

De acuerdo con hallazgos de Android Authority en el código de esta actualización, Google prepara un ajuste de privacidad que permitirá al asistente controlar directamente las aplicaciones del teléfono.

También se han encontrado referencias a una API llamada “App Functions”, que habilitaría a Gemini a ejecutar acciones como reservar en un restaurante o pedir comida a domicilio con una orden de voz.

Estas novedades marcan el paso definitivo para que Gemini funcione como un verdadero agente de IA, capaz de realizar tareas en nombre del usuario.

