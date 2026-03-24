Tecnología

OpenAI cierra Sora a seis meses de su lanzamiento y redefine su estrategia hacia herramientas empresariales

La empresa tecnológica pone fin a su app de video con inteligencia artificial y prioriza el desarrollo de soluciones empresariales avanzadas

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Por AFP
Sora 2 simula escenas complejas y lanza una app social con funciones de cameo. Ya está en iOS en EE. UU. y Canadá con acceso por invitación.
OpenAI elimina Sora tras seis meses y apuesta por inteligencia artificial autónoma en medio de dudas sobre su modelo de negocio. (Damián Arroyo C./DAC)







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