OpenAI cierra Sora a seis meses de su lanzamiento y redefine su estrategia hacia herramientas empresariales

OpenAI elimina Sora tras seis meses y apuesta por inteligencia artificial autónoma en medio de dudas sobre su modelo de negocio.

OpenAI anunció este martes el cierre de su aplicación de generación de video Sora, apenas seis meses después de su lanzamiento. La decisión forma parte de un cambio estratégico enfocado en el desarrollo de herramientas empresariales, en medio de preparativos hacia una eventual salida a bolsa.

La empresa comunicó el fin del producto en su cuenta oficial en X. La plataforma confirmó que más adelante dará detalles sobre los plazos para el cierre y los mecanismos para que los usuarios conserven sus trabajos.

El cierre de Sora marca el final de uno de los lanzamientos de inteligencia artificial más visibles en el ámbito de consumo durante el último año.

La decisión ocurre en un contexto delicado para OpenAI. La compañía enfrenta cuestionamientos sobre la sostenibilidad de su modelo de negocio. Sus costos crecen con mayor rapidez que sus ingresos, pese a contar con cerca de 1.000 millones de usuarios diarios en el mundo.

Según información publicada por The Wall Street Journal, el director ejecutivo Sam Altman comunicó los cambios al personal durante este martes.

El giro estratégico también coincide con reportes internos sobre una nueva prioridad en la empresa. La jefa de aplicaciones, Fidji Simo, indicó al equipo que debía evitar distracciones en proyectos secundarios. La directriz apunta a concentrar esfuerzos en el desarrollo de inteligencia artificial autónoma.

Estos sistemas, conocidos como agentes, pueden operar en computadoras sin intervención constante. Su función incluye escribir software, analizar datos y ejecutar tareas complejas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.