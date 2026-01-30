Tecnología

OpenAI retirará varios modelos clásicos de ChatGPT en febrero

La empresa argumenta baja adopción y asegura que las mejoras solicitadas por los usuarios ya están integradas en las versiones GPT-5.1 y GPT-5.2

EscucharEscuchar
Por Europa Press
ChatGPT Go es la nueva suscripción de bajo costo de OpenAI. Cuesta $6 en algunos países y ofrece más uso del modelo GPT-5.2, con anuncios.
OpenAI eliminará varios modelos antiguos de ChatGPT en febrero y centrará el desarrollo en GPT-5, que ofrece mayor personalización y control para los usuarios. (OpenAI/OpenAI)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChatGPTOpenAIInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.