OpenAI retirará varios modelos clásicos de ChatGPT en febrero

OpenAI eliminará varios modelos antiguos de ChatGPT en febrero y centrará el desarrollo en GPT-5, que ofrece mayor personalización y control para los usuarios.

OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 a partir del 13 de febrero, como parte de su estrategia para consolidar la transición hacia la familia GPT-5. La empresa indicó que la decisión responde a la baja adopción de esos sistemas y a la integración de mejoras solicitadas por los usuarios.

La compañía explicó que solo el 0,1 % de los usuarios utiliza GPT-4o a diario, un factor determinante para cerrar el ciclo de estos modelos. OpenAI señaló que concentrar recursos en los sistemas más usados permite avanzar con mayor rapidez en calidad y personalización.

El retiro ocurre luego de un proceso marcado por ajustes. En agosto, OpenAI lanzó GPT-5 y sustituyó a GPT-4o. Una semana después, la empresa restableció ese modelo tras reclamos de suscriptores Plus y Pro, quienes solicitaron más tiempo para adaptarse y manifestaron preferencia por un estilo que consideraron más convencional y cálido.

Como respuesta a esas observaciones, OpenAI presentó GPT-5.1 en noviembre y GPT-5.2 en diciembre. Estas versiones incorporaron mejoras en la personalidad del chatbot, mayor apoyo a la creatividad y opciones de personalización, como la selección de estilos de respuesta y el control del nivel de calidez y entusiasmo.

La empresa comunicó que su objetivo consiste en ofrecer a los usuarios mayor control sobre la experiencia de uso, más allá de las funciones técnicas del sistema. OpenAI indicó que las solicitudes planteadas tras el lanzamiento inicial de GPT-5 ya quedaron incorporadas en las versiones más recientes.

Con estas actualizaciones, OpenAI confirmó que el retiro de GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 será definitivo. La empresa reconoció que la medida puede generar molestia en algunos usuarios, aunque aseguró que la decisión busca enfocar el desarrollo en los modelos que concentran el uso diario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.