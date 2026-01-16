ChatGPT lanza un plan de $6 al mes: qué incluye la nueva suscripción Go y a quién está dirigida

ChatGPT Go es la nueva suscripción de bajo costo de OpenAI. Cuesta $6 en algunos países y ofrece más uso del modelo GPT-5.2, con anuncios.

OpenAI anunció la expansión global de ChatGPT Go, una nueva suscripción pensada para quienes usan la inteligencia artificial en tareas cotidianas, pero no requieren las funciones más avanzadas de los planes superiores.

El plan, que se probó primero en India en agosto del 2025, ya está disponible en todos los países donde opera ChatGPT. En el mercado local, su precio es de $6 al mes, mientras que en Estados Unidos se ofrece por $8, con tarifas ajustadas según el país.

¿Qué es ChatGPT Go y por qué importa?

ChatGPT Go se posiciona como el escalón intermedio entre la versión gratuita y el plan Plus. Su objetivo es ampliar el acceso a modelos más recientes de inteligencia artificial a un costo menor, en un momento en el que el uso de estas herramientas se normaliza en actividades como escribir, estudiar, resolver problemas o crear imágenes.

Según la empresa, la adopción temprana en los países donde ya estaba disponible mostró un uso constante y cotidiano. Ese comportamiento aceleró la decisión de llevar el plan a escala global.

¿Qué incluye la suscripción de $6?

El nuevo plan Go ofrece beneficios concretos frente a la versión gratuita:

Acceso ampliado al modelo GPT-5.2 Instant.

Hasta diez veces más mensajes, cargas de archivos y creación de imágenes.

Ventanas de memoria y contexto más largas, lo que permite conversaciones más continuas.

A diferencia de los planes superiores, ChatGPT Go puede incluir anuncios, una novedad en la estrategia de monetización de la plataforma. OpenAI confirmó que empezará a probar publicidad en la versión gratuita y en Go, inicialmente en Estados Unidos.

¿Cómo queda el esquema completo de planes?

Con este lanzamiento, ChatGPT queda organizado en tres niveles principales para usuarios individuales:

Gratis : acceso limitado a GPT-5.2, con restricciones de uso y menor velocidad.

: acceso limitado a GPT-5.2, con restricciones de uso y menor velocidad. Go : $6 al mes en algunos mercados. Más mensajes, más memoria y acceso ampliado al modelo más reciente.

: $6 al mes en algunos mercados. Más mensajes, más memoria y acceso ampliado al modelo más reciente. Plus : $20 al mes. Incluye modelos de razonamiento avanzado, investigación profunda, agentes y herramientas como Codex y generación de video.

: $20 al mes. Incluye modelos de razonamiento avanzado, investigación profunda, agentes y herramientas como Codex y generación de video. Pro: $200 al mes. Pensado para usuarios intensivos, con acceso total a GPT-5.2 Pro, límites máximos y funciones en prueba.

Los planes Plus, Pro, Business y Enterprise se mantienen libres de anuncios.

Anuncios y acceso: una señal del rumbo

La introducción de publicidad marca un cambio relevante. OpenAI justifica esta decisión como una forma de sostener precios bajos y garantizar el acceso gratuito o asequible a la inteligencia artificial.

En la práctica, acerca a ChatGPT a un modelo de plataformas digitales ya conocido: uso masivo financiado por anuncios, pero con versiones premium sin publicidad.