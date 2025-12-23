OpenAI presenta el resumen anual de ChatGPT con las interacciones de los usuarios

OpenAI presentó ‘Tu año con ChatGPT’, una nueva función para revisar mensajes, imágenes generadas y temas recurrentes de 2025. Vea qué países tienen disponible esta herramienta.

Madrid. OpenAI lanzó una nueva función de resumen anual para su ‘chatbot’ de inteligencia artificial (IA), ChatGPT, que permite visualizar las conversaciones mantenidas durante el 2025, así como los mensajes enviados, las imágenes generadas y el día con mayor nivel de interacción, entre otros datos.

La empresa liderada por Sam Altman se suma así a la tendencia de distintas plataformas y servicios ‘online’ que ofrecen recuentos de la actividad anual de sus usuarios, con estadísticas sobre el uso y otros datos llamativos, al estilo de Spotify con su ‘Wrapped’, Xbox con ‘Year in Review’ o Google Fotos con sus resúmenes de recuerdos.

En esa línea, OpenAI presentó ‘Tu Año con ChatGPT’, una herramienta que recopila todas las interacciones realizadas por cada usuario con el ‘chatbot’ a lo largo del 2025, según informó la compañía mediante una publicación en la red social X.

Por ahora, esta función está disponible para usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, siempre que tengan activadas las opciones de memoria de guardado y el historial de chat correspondiente.

El resumen incluye información como el total de conversaciones y mensajes, la cantidad de imágenes generadas, el porcentaje de usuarios con más interacciones al que pertenece cada persona y el día en que más se utilizó el ‘chatbot’, entre otros indicadores. T

odos estos datos se presentan mediante gráficos claros y de fácil lectura.

Además, la herramienta genera un poema y una imagen que sintetizan el año del usuario, e incorpora información adicional como el estilo de conversación y los temas más recurrentes.

Para acceder a ‘Tu Año con ChatGPT’, basta con solicitarlo directamente al ‘chatbot’ o seleccionar la opción de resumen que aparece en la barra de búsqueda. La función está habilitada tanto para usuarios de la versión gratuita como para quienes cuentan con suscripciones Plus y Pro.