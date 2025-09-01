Nano Banana: así funciona el nuevo modelo de Google para crear y editar imágenes con inteligencia artificial

Google lanza Nano Banana para crear imágenes con IA, mantener coherencia visual y editar con instrucciones en lenguaje natural

Google presentó Nano Banana, nombre con el que también se conoce a su modelo Gemini 2.5 Flash Image, una tecnología avanzada de inteligencia artificial para crear y editar imágenes.

Esta versión permite generar contenido visual más realista, coherente y personalizable, incluso con una sola instrucción.

LEA MÁS: Conozca la nueva función de Google que encuentra vuelos baratos en segundos con inteligencia artificial

Este modelo está disponible mediante la API de Gemini, Google AI Studio para desarrolladores y Vertex AI para empresas.

El precio es de $30 por millón de tokens de salida. Los demás formatos mantienen los precios de Gemini 2.5 Flash.

Una de sus funciones destacadas es la fusión de imágenes, que permite combinar varios elementos en una sola escena con apariencia fotorrealista.

This + That + Gemini = Magic



Gemini now lets you upload multiple pictures and combine them into one image.



Just upload your pics and prompt to combine them. You can get specific about what to change, or let Gemini do its thing.



Share your creations in the replies 👇 pic.twitter.com/9bAU6Xqe7e — Google Gemini App (@GeminiApp) August 28, 2025

Nano Banana también facilita la coherencia visual de personajes u objetos, incluso cuando se utilizan en distintos escenarios o ángulos. Esta característica permite desarrollar narrativas visuales, catálogos consistentes o presentaciones de productos detalladas.

Otra mejora es la capacidad de editar imágenes con instrucciones en lenguaje natural. El modelo puede desenfocar el fondo, cambiar la pose de un sujeto, eliminar objetos, restaurar colores o aplicar filtros, todo con una simple orden escrita. Para demostrar esta funcionalidad, Google creó una plantilla interactiva en AI Studio.

A diferencia de otros modelos anteriores, la plataforma incorpora el conocimiento del mundo real de Gemini. Esto permite que el sistema entienda conceptos complejos, lea diagramas, responda preguntas y edite contenido educativo en un solo paso.

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones, Google actualizó el modo de creación en AI Studio. Desde esa plataforma es posible probar funciones, modificar plantillas prediseñadas o generar nuevas ideas con IA, sin costo. Además, las aplicaciones pueden compartirse directamente o guardarse en GitHub.

LEA MÁS: Esta es la lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde setiembre de 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.