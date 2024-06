¿Cómo activar el modo ‘Intensamente’ en WhatsApp?

Finalmente se estrenó “Intensamente 2″, la secuela producida por Disney Pixar que continúa la historia de Riley, una adolescente enfrentando cambios corporales y emocionales. Además de los conocidos personajes, la película introduce cuatro nuevas emociones: Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, complejizando aún más el panorama emocional.

Para los seguidores de la película que desean llevar su devoción a otro nivel, ahora tienen la opción de personalizar WhatsApp activando el modo “Intensamente”. Aunque WhatsApp no incluye una función directa para esto, existe un método para transformar la aplicación.

Es importante aclarar que como tal, WhatsApp no cuenta con una función que active el modo ‘Intensamente’; sin embargo, existe un método para transformar la app.

Antes, debe saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.

Si aún así, desea activar el modo “Intensamente”, entonces siga estos pasos.

Para comenzar, es necesario descargar en el celular la aplicación Nova Launcher y tres imágenes relacionadas con “Intensamente” o alguna emoción favorita como Tristeza o Ansiedad, disponibles en bancos de imágenes como Pinterest.

Es crucial que las imágenes presenten diferentes dimensiones: una cuadrada, otra vertical y la tercera horizontal. Una vez completada la descarga de estos elementos en el dispositivo móvil, se deben seguir los siguientes pasos.

Ícono de WhatsApp

Primero, comenzaremos con el ícono de WhatsApp. Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp.

Presione hasta que aparezca un menú con varias opciones. Después, seleccione “editar”, oprima nuevamente el logo y luego “fotos”.

Seleccione la imagen cuadrada de “Intensamente” que descargó previamente y ajuste su tamaño si así lo desea. Cuando haya terminado solo presione “listo”.

Verá cómo el tradicional icono de WhatsApp cambia ahora por la imagen de “Intensamente”.

Fondo de pantalla de WhatsApp

Lo que sigue es cambiar tu fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp.

Para lograrlo, necesita abrir WhatsApp y seleccionar los tres puntos que están del lado superior derecho. Da clic en “ajustes”, luego “chats” y, por último, “fondo de pantalla”.

Verá que le aparece la vista predeterminada, así que pulse “cambiar” y luego “mis fotos”.

Busque la imagen vertical de “Intensamente” que descargó.

Finalmente, ajuste bien la imagen como quiere que se visualice y una vez que esté convencido da clic en “establecer fondo de pantalla”.

Teclado de WhatsApp

Finalmente, sigue cambiar el teclado de su celular.

Este último paso es muy sencillo, lo único que debe hacer es ingresar a cualquier chat de la aplicación y dar clic en el espacio en blanco como si fuera a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono del engranaje. Esta acción abrirá otra ventana, donde tendrá que elegir la opción de “Tema” y luego el botón azul en “Mis temas”.

Después, selecciona la imagen horizontal de “Intensamente”. Puede ajustarla tomando como referencia el tamaño predeterminado y al finalizar dar clic en el botón “siguiente”. Modifica el brillo y oprime “listo”.

