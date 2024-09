Microsoft elimina la polémica: Recall será desinstalable en Windows

Microsoft permitirá desinstalar la función Recall y mejora su seguridad con cifrado y autenticación mediante Windows Hello.

Microsoft confirmó que su controvertida función Recall, impulsada por inteligencia artificial (IA), finalmente podrá desinstalarse de Windows. Esta decisión llega tras declarar inicialmente que su eliminación era un error. Además, la empresa anunció nuevas medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.

Recall es una función que Microsoft presentó en mayo como parte de los ordenadores Copilot+. Esta herramienta captura pantallas del ordenador constantemente, creando una especie de “memoria fotográfica”. El usuario puede navegar a través de una línea de tiempo para encontrar contenido previamente buscado en cualquier aplicación, documento o sitio web.

Sin embargo, la función generó preocupación sobre la privacidad de los usuarios, ya que almacena capturas de pantalla sin cifrar en el equipo de forma local. Ante las críticas, Microsoft actualizó Recall en junio, desactivándola por defecto y requiriendo autenticación mediante Windows Hello para acceder a los datos. Inicialmente, el lanzamiento de la herramienta estaba previsto para junio, pero fue pospuesto para octubre dentro del programa Windows Insider.

La controversia de Recall y su resolución

En agosto, Microsoft anunció que Recall podría desinstalarse para aquellos usuarios que no quisieran utilizarla. Días después, la compañía afirmó que se trataba de un error y que trabajaban en una solución. Finalmente, Microsoft confirmó que la función será completamente opcional y podrá desinstalarse de los dispositivos.

David Weston, vicepresidente de seguridad empresarial y sistemas operativos de Microsoft, afirmó a The Verge que “ya no existe una experiencia predeterminada, hay que optar por ella”. Esto implica que los usuarios que no deseen esta memoria fotográfica podrán eliminar tanto la función como los modelos de IA asociados.

Microsoft mejoró la seguridad de Recall, incluyendo el cifrado completo de las capturas de pantalla. Además, el acceso a estos datos ahora requiere autenticación con Windows Hello. La información se protegerá mediante el Módulo de Plataforma Segura (TPM) de Windows 11, lo que garantizará que las claves de cifrado permanezcan seguras. El acceso a los datos solo será posible mediante reconocimiento facial, huella digital o un PIN.

La compañía también indicó que todo se ejecutará en un entorno seguro conocido como Enclave de Seguridad Basado en Virtualización (VBS). Solo la información solicitada activamente por el usuario podrá salir de este enclave, garantizando así que otras personas no puedan acceder a las claves almacenadas en el TPM.

Por último, Microsoft recordó que Recall solo estará disponible en los ordenadores Copilot+ y no podrá instalarse en otros dispositivos con Windows. Los requisitos de seguridad incluyen BitLocker, TPM, inicio seguro y protección DMA del kernel. La compañía ha sometido estas medidas a auditorías de seguridad internas y externas para garantizar la protección de los usuarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.