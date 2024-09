OpenAI prepara un sorpresivo aumento de precio en ChatGPT

OpenAI planea aumentar el precio de su servicio ChatGPT Plus en $2 para finales de 2024, pasando de $20 a $22 mensuales. Según un informe del The New York Times, la compañía también prevé incrementar progresivamente la cuota hasta alcanzar los $44 mensuales en un plazo de cinco años. Esta estrategia busca mejorar sus ingresos y permitirle a OpenAI alcanzar $100.000 millones en ingresos para 2029.

ChatGPT Plus, lanzado en febrero de 2023, ofrece ventajas como mayor velocidad en las respuestas, disponibilidad durante momentos de alta demanda y acceso a las funciones de los modelos más recientes. Hasta ahora, logró reunir alrededor de 10 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que ha motivado a la compañía a evaluar un ajuste en el precio de este servicio premium.

El plan de aumentos coincide con los rumores sobre la posible transición de OpenAI de una empresa sin fines de lucro a una compañía de beneficio público. Esta reestructuración permitiría a su director ejecutivo, Sam Altman, obtener una participación del 7 % en la organización, aunque este cambio aún no fue confirmado oficialmente.

OpenAI no emitió ninguna declaración oficial sobre el aumento de precios para ChatGPT Plus ni sobre su cambio de estructura corporativa. Sin embargo, los documentos obtenidos por The New York Times sugieren que la compañía está preparando esta hoja de ruta para sostener su crecimiento financiero en los próximos años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.