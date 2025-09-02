La nueva función de Instagram que ahora traduce su voz de forma automática y sincroniza sus labios en videos

Meta habilitó traducciones automáticas con doblaje y lip sync para reels en inglés y español en Instagram y Facebook.

Meta introdujo una nueva función impulsada por inteligencia artificial que permite traducir y sincronizar automáticamente el audio de los reels. Esta tecnología está disponible en Instagram y Facebook, y traduce contenido del inglés al español y del español al inglés, con planes de incluir más idiomas próximamente.

La herramienta, llamada Meta AI Translations, puede doblar la voz original del usuario manteniendo su tono característico, además de sincronizar los labios con el audio traducido. Este recurso busca facilitar el alcance internacional de los creadores de contenido, especialmente para quienes desean expandirse a nuevas audiencias en otros idiomas.

Disponible para creadores con cuentas públicas y más de 1.000 seguidores

Meta informó que esta función se implementa en cuentas públicas de Instagram y en perfiles de Facebook con al menos 1.000 seguidores. Una vez activada, los reels se mostrarán automáticamente en el idioma preferido del usuario, gracias al sistema de reconocimiento y traducción.

El video incluirá una etiqueta que indica que fue traducido con inteligencia artificial de Meta, lo que garantiza transparencia con la audiencia.

Cómo activar las traducciones de voz en los reels

Para utilizar esta herramienta, el creador debe seguir estos pasos:

Antes de publicar el reel, seleccionar la opción “Más opciones”. Elegir “Traducir voz”. Ingresar a “Configuración de traducción” para activar o desactivar la sincronización de labios, o habilitar revisiones previas antes de publicar.

Este proceso permite al usuario revisar y ajustar el contenido según sus preferencias antes de compartirlo.

Características principales de la función

Preserva el tono original : La inteligencia artificial mantiene el tono de voz del creador para que el contenido siga sonando natural.

: La inteligencia artificial mantiene el tono de voz del creador para que el contenido siga sonando natural. Nuevas métricas disponibles: Meta ofrece información sobre qué idiomas generan más vistas, lo cual puede guiar la estrategia de contenido futuro.

La compañía explicó que esta función busca conectar a más personas alrededor del mundo. Meta destacó que se trata de una solución especialmente útil para creadores que deseen ampliar su impacto más allá de su idioma original.

La herramienta de traducción se presentó inicialmente durante el evento Connect de Meta en 2024, y desde entonces ha evolucionado con nuevas funciones de personalización y revisión.

