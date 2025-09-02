Tecnología

La nueva función de Instagram que ahora traduce su voz de forma automática y sincroniza sus labios en videos

Meta lanza función para doblar reels de Instagram y Facebook en otro idioma, con sincronización de labios automática

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Meta habilitó traducciones automáticas con doblaje y lip sync para reels en inglés y español en Instagram y Facebook.
Meta habilitó traducciones automáticas con doblaje y lip sync para reels en inglés y español en Instagram y Facebook. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMetaMeta AIInstagramIAInteligencia Artificial
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.