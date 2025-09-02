Economía

Google asegura que las recientes advertencias de seguridad de Gmail son falsas y que sus protecciones son efectivas

Google refuerza la confianza en la seguridad de Gmail, negando un supuesto problema que habría expuesto 2.500 millones de correos.

Por Europa Press

Madrid. Google señaló que los informes recientes sobre un grave problema de seguridad compartido mediante una advertencia general a todos los usuarios de Gmail son falsos y ha asegurado que sus protecciones son “sólidas y efectivas”.








Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

