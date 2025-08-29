Tecnología

Google lanzó una alerta urgente: su cuenta de Gmail podría estar en riesgo ahora mismo

Una filtración masiva en una base de datos de Salesforce utilizada por Google encendió las alarmas de seguridad en millones de cuentas Gmail

Por O Globo / Brasil / GDA
Usuarios de Gmail deben cambiar su contraseña tras una filtración que expuso datos a un grupo de cibercriminales llamado ShinyHunters
Usuarios de Gmail deben cambiar su contraseña tras una filtración que expuso datos a un grupo de cibercriminales llamado ShinyHunters (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

