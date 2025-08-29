Google lanzó una alerta urgente: su cuenta de Gmail podría estar en riesgo ahora mismo

Usuarios de Gmail deben cambiar su contraseña tras una filtración que expuso datos a un grupo de cibercriminales llamado ShinyHunters

Google advirtió a millones de personas sobre un ataque informático que afectó la seguridad de cuentas Gmail. La empresa pidió a sus 2.500 millones de usuarios modificar la contraseña y activar medidas de protección adicionales, como la autenticación en dos pasos.

La compañía emitió la alerta después de confirmar “intrusiones exitosas” por parte de ciberdelincuentes. Estas acciones se originaron tras un acceso no autorizado a una base de datos corporativa de Salesforce, utilizada por Google.

En junio de 2025, la empresa notificó que personas malintencionadas realizaban ataques de ingeniería social. Los delincuentes digitales se hacían pasar por personal de soporte técnico de tecnología, táctica que permitió el acceso a información de empleados, según reportó la firma.

Cómo ocurrió el ataque y qué datos se expusieron

El acceso no autorizado comenzó mediante correos electrónicos de phishing. Estos mensajes dirigían a las víctimas a páginas falsas de inicio de sesión o las inducían a entregar códigos de verificación de seguridad.

Google confirmó que los criminales accedieron a información pública contenida en su base de Salesforce. Los responsables del ataque fueron identificados como parte del grupo conocido como ShinyHunters.

Este grupo podría estar preparando acciones de extorsión masiva utilizando un sitio web de filtraciones de datos. Aunque muchas personas usan claves robustas, Google señaló que solo una de cada tres las actualiza de forma regular.

Pese a que no todas las contraseñas quedaron comprometidas directamente, los delincuentes aprovecharon claves débiles o reutilizadas. El alcance del incidente evidenció los riesgos crecientes tanto para empresas como para usuarios individuales.

El 8 de agosto, la empresa notificó directamente a las cuentas afectadas para que reforzaran la seguridad.

Medidas recomendadas por Google para proteger cuentas Gmail

Google emitió una lista de recomendaciones para reducir los riesgos:

Usar contraseñas fuertes y únicas para cada servicio digital

para cada servicio digital Modificarlas con frecuencia, aunque no existan señales de violación

Activar la autenticación de dos factores , mediante SMS o aplicación móvil

, mediante SMS o aplicación móvil Estar alerta ante correos sospechosos o enlaces desconocidos

o enlaces desconocidos No entregar códigos de seguridad a nadie

La compañía recordó que estas prácticas también protegen información personal sensible y evitan fraudes financieros o robo de identidad.

