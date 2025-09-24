El sencillo truco para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva

Con agua destilada, paño de microfibra y un par de trucos, su pantalla quedará limpia y sin rayones en minutos

Limpiar la pantalla del televisor de forma incorrecta puede provocar rayones y daños irreversibles. Por eso, aplicar un método adecuado resulta esencial para mantener su equipo en perfecto estado.

No necesita productos especializados ni herramientas costosas. Con artículos comunes, es posible remover la suciedad sin comprometer la calidad de imagen del dispositivo.

¿Qué materiales se necesitan para limpiar la pantalla del televisor?

Paño de microfibra seco y limpio

Agua destilada

Pulverizador pequeño

Opcional: mezcla en partes iguales de agua destilada y vinagre blanco (para eliminar huellas más marcadas)

Paso a paso para limpiar correctamente su televisor

Apague y desconecte el televisor para evitar riesgos eléctricos. Humedezca el paño de microfibra con el líquido que haya elegido. No debe estar empapado, solo ligeramente húmedo. Limpie con movimientos suaves y circulares desde el centro hacia los bordes. Evite presionar con fuerza. Cubra toda la superficie de la pantalla para retirar huellas, polvo y manchas. Deje que se seque completamente antes de volver a encender el equipo.

Este procedimiento puede repetirse de manera regular para evitar que la acumulación de polvo genere rayones o desgaste prematuro en el recubrimiento de la pantalla.

Consejos clave para evitar daños

Nunca se deben usar:

Toallas de papel

Pañuelos ásperos

Productos químicos agresivos

Estos materiales pueden dejar marcas permanentes o deteriorar el recubrimiento antirreflejo.

Asignar un paño exclusivo para esta limpieza evita contaminar la superficie con residuos de otras zonas del hogar.

También se recomienda comenzar por los bordes y marcos del televisor, ya que ahí suele acumularse más polvo. Para ranuras, controles o ventilaciones, se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves o una brocha pequeña.

Alternativa con aceite vegetal o jojoba

Este método alternativo es útil si la pantalla presenta manchas persistentes o huellas difíciles de remover:

Materiales:

Paño de microfibra

Agua destilada

Aceite de jojoba o aceite vegetal (opcional)

Pasos:

Apague y desconecte el televisor. Humedezca el paño con agua destilada. Puede aplicar unas gotas de aceite si hay manchas difíciles. Limpie con suavidad desde el centro hacia los bordes. Pase un paño seco para eliminar cualquier residuo de humedad o aceite. Utilice un cepillo o hisopo seco para retirar el polvo de las ranuras y controles.

Este procedimiento elimina las marcas sin rayar la pantalla y evita que el polvo vuelva a asentarse.

