Tecnología

El sencillo truco para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva

Siga este paso a paso y elimine manchas, polvo y huellas del televisor sin riesgo de rayones ni químicos peligrosos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Con agua destilada, paño de microfibra y un par de trucos, su pantalla quedará limpia y sin rayones en minutos
Con agua destilada, paño de microfibra y un par de trucos, su pantalla quedará limpia y sin rayones en minutos (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTelevisoresPantallas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.