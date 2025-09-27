Cómo usar IA para crear retratos artísticos en blanco y negro gratis con su mascota

Una tendencia viral muestra cómo lograr retratos de estudio con su mascota usando inteligencia artificial y un celular.

Una tendencia que arrasa en redes sociales permite crear retratos artísticos en blanco y negro con su mascota, utilizando solo su celular y una herramienta de inteligencia artificial gratuita.

Se trata de Gemini, el modelo de Google que genera imágenes hiperrealistas simulando sesiones profesionales de estudio.

Miles de usuarios han compartido en plataformas como TikTok e Instagram sus retratos con perros o gatos en poses emotivas. Las imágenes destacan por el realismo, la fidelidad facial y un estilo que recuerda al de la fotografía analógica clásica.

Cómo generar un retrato emotivo con Gemini

El secreto para lograr un el resultado esperado está en elaborar un prompt detallado. Un ejemplo probado incluye instrucciones precisas sobre encuadre, iluminación y expresividad:

“Crea un primer plano emotivo en blanco y negro que muestre a una persona y a su mascota tocándose suavemente la frente, ambos con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante en una pose íntima. Usa las fotos originales proporcionadas como referencia precisa del rostro y del animal; no alteres ningún rasgo ni característica (fidelidad facial 0.8). Conserva todos los detalles naturales: proporciones faciales, textura de la piel, forma de los ojos, pelaje y rasgos del animal, tal como aparecen en el original, sin edición ni retoque. Encuadra desde la frente hasta el cuello, con los rostros en primer plano enfocados. Usa una iluminación lateral suave y cinematográfica, añade un grano de película delicado y un contraste ligeramente difuminado para crear una sensación analógica y atemporal. Respeta las fotos originales”.

Guía paso a paso para usar Gemini

Ingrese a Gemini desde su navegador o aplicación móvil. Seleccione la opción para generar imagen. Cargue una foto suya y otra de su mascota (pueden ir separadas). Copie y pegue el prompt detallado en el campo de texto. Espere a que el sistema genere la imagen. Descargue el retrato y compártalo en redes sociales.

Con cambios menores en el texto del prompt, también se pueden obtener estilos distintos.

Algunas alternativas incluyen escenas de juego, abrazos o descanso. El usuario puede modificar elementos como la iluminación, la pose o el fondo tras la primera generación de la imagen.

Gemini también permite hacer ajustes específicos luego de generar el retrato, lo que da la posibilidad de afinar cada detalle según sus preferencias.

