¿Cómo crear un montaje en Gemini? 5 increíbles indicaciones de IA para usar

Descubra cómo usar Gemini, la IA de Google, para crear imágenes con estilo, montajes artísticos o escenas surrealistas con estos 5 prompts creativos

Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco prompts para crear montajes con Gemini, desde paisajes artísticos hasta escenas de ciencia ficción y tendencias de redes sociales.
Cinco prompts para crear montajes con Gemini, desde paisajes artísticos hasta escenas de ciencia ficción y tendencias de redes sociales. (O Globo/O Globo)







