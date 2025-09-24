¿Cómo crear un montaje en Gemini? 5 increíbles indicaciones de IA para usar

Cinco prompts para crear montajes con Gemini, desde paisajes artísticos hasta escenas de ciencia ficción y tendencias de redes sociales.

Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, permite generar imágenes estilizadas y montajes sorprendentes a partir de simples descripciones en texto.

Con esta herramienta, es posible transformar fotos comunes en escenas artísticas o fantásticas sin necesidad de dominar programas de edición.

Su funcionamiento se basa en la interpretación de lenguaje natural, lo que permite una interacción fluida y resultados visuales de alta calidad.

Basta con escribir un prompt claro y detallado para obtener una imagen con estilo, ambientación y elementos bien integrados.

A continuación, se presentan cinco ideas para sacar provecho de esta herramienta, además de un prompt adicional que sigue la tendencia viral de redes sociales.

1. Incitación al estilo y al efecto artístico

Prompt: “Toma la imagen que acabas de generar de la Patagonia y conviértela en una pintura al óleo impresionista, con pinceladas gruesas y colores vibrantes del atardecer”.

Este comando convierte una imagen común en una versión artística con apariencia de pintura clásica. Ideal para quienes desean imprimir recuerdos de viaje con un toque visual distinto, similar a una obra para colgar en la pared.

Tu foto de viaje o un paisaje patagónico. (O Globo/O Globo)

2. Escenas de fantasía

Prompt: “En la imagen de un bosque denso y misterioso, inserta un portal brillante en el centro, con runas antiguas grabadas en su marco y una criatura mítica acechando tras un árbol, observando el portal. Asegúrate de que la iluminación sea uniforme.”

Este tipo de montaje permite crear escenas complejas con elementos agregados que mantienen armonía con el entorno original. Es útil para producir imágenes que recuerdan libros de fantasía o videojuegos.

Una foto de un bosque denso. (O Globo/O Globo)

3. Cambiar el entorno

Prompt: “Toma la imagen de una persona sentada en un banco de parque y colócala en una ciudad utópica futurista, con rascacielos curvos y jardines flotantes. Mantén a la persona en una pose natural y la iluminación armoniosa.”

Con este prompt, se consigue alterar completamente el fondo de una imagen. Es perfecto para imaginarse en escenarios de ciencia ficción o trasladarse visualmente a un mundo alternativo.

Una foto tuya en un banco del parque. (O Globo/O Globo)

4. Crear arte surrealista con elementos inesperados

Prompt: “Crea una imagen surrealista donde un reloj derretido flota sobre un desierto de arena violeta, con una aurora boreal brillando en el cielo nocturno y pequeños peces voladores nadando alrededor del reloj.”

Este comando da origen a composiciones con un enfoque artístico y conceptual. Ideal para quienes desean imágenes originales, inspiradas en estilos como el surrealismo de Salvador Dalí.

No es necesaria ninguna fotografía personal, ya que la escena es completamente inventada. (O Globo/O Globo)

5. Generar múltiples versiones de una misma imagen

Prompt: “Genere tres variaciones de una imagen de un astronauta en Marte: una con su casco reflejando la Tierra, otra con él sosteniendo una bandera alienígena y la última con una amigable criatura marciana a su lado.”

Este tipo de instrucción permite experimentar con opciones distintas de una misma escena. Es útil para redes sociales, diseño gráfico o ejercicios creativos rápidos.

Una imagen de un astronauta en Marte. (O Globo/O Globo)

