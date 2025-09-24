Así puede crear imágenes realistas con su pareja con inteligencia artificial: paso a paso

Tendencia viral: usuarios generan fotos de pareja en estudio o playa con inteligencia artificial y prompts precisos en español.

Una nueva tendencia de inteligencia artificial ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Esta moda consiste en generar imágenes ultrarrealistas de parejas en escenarios románticos como playas desiertas o estudios fotográficos, mediante comandos de texto conocidos como prompts. La herramienta más utilizada es Gemini de Google.

Desde inicios de setiembre, esta moda digital ha acumulado imágenes y videos en plataformas como Instagram y TikTok. Los usuarios emplean textos específicos para obtener resultados con estética profesional que simulan sesiones reales de fotografía.

Cómo crear una imagen tipo estudio

Uno de los prompts más populares busca recrear una escena de pareja en un entorno íntimo, bajo una iluminación tenue.

Para ello, se debe redactar un texto que indique la escena con precisión:

“Editar una imagen en un estudio profesional, mostrando a una pareja abrazándose de manera relajada. La mujer lleva un vestido largo negro, escotado, con tacones altos negros. El hombre viste un pantalón de mezclilla oscuro, tenis y una camisa negra de manga larga. Él sostiene un ramo de rosas rojas. La iluminación es suave y minimalista, con sombras marcadas que crean una atmósfera melancólica. Las posturas deben ser relajadas, con el hombre mirando a la mujer. El fondo debe ser simple, la estética moderna y sin cambios en los rostros. Calidad HD“.

Cómo generar una imagen romántica en la playa

Otra alternativa que ha ganado popularidad es simular una foto en la playa. En este caso, se describe una escena donde la mujer está de bikini y el hombre la sostiene por la cintura, dentro del mar. Ambos se miran de frente, sin sonreír, y el sol se filtra entre sus rostros.

El entorno es una playa desierta y la luz tiene una tonalidad oscura. El prompt debe evitar modificaciones en los rasgos faciales para mantener el realismo.

“Crear una imagen de una pareja mirándose de frente. El hombre está dentro del agua, sosteniendo a la mujer por la cintura. Ella tiene las manos sobre los hombros de él. La escena ocurre en una playa desierta, con la luz del sol entre sus rostros. No se deben modificar sus caras ni sus características físicas. Ella lleva un bikini. La imagen está tomada desde cierta distancia y ambos están de frente a la playa, mirándose sin sonreír. La iluminación debe ser levemente oscura”.

Imágenes con estética cinematográfica

Un tercer estilo busca emular retratos artísticos de alta gama. Este tipo de imagen se basa en una composición más elaborada, con enfoque en detalles técnicos como el uso de lentes entre 50 mm y 85 mm, apertura entre f/1.4 y f/2.8, y esquema de iluminación cálido y frío.

En esta escena, la mujer aparece con cabello suelto y ligeramente desordenado, iluminado desde atrás para crear un halo dorado. La expresión de ambos es íntima, con cabezas apoyadas entre sí y bocas entreabiertas. El fondo debe permanecer oscuro y el contraste de luces acentuar las texturas de piel, cabello y ropa.

Este tipo de prompt incluye detalles técnicos que permiten lograr un efecto visual dramático y realista, similar a una producción cinematográfica.

“Generar una imagen con un retrato personal de alta gama, ultrarrealista, de una pareja, conservando sus rostros originales, edad aparente, género, tono de piel, cabello, ojos y expresión única. No debe haber distorsiones, ni cambios de edad, género ni textura plástica. No añadir ropa inventada. No debe incluir dedos adicionales ni faltar dedos. Debe evitarse el ruido, el texto o marcas de agua”.

