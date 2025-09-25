Tecnología

¿Cómo crear videos en el nuevo formato de Instagram? Vea el paso a paso

Aprenda cómo crear videos en el nuevo formato ultrapanorámico de Instagram y evite errores al publicar sus reels en la red social

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Guía rápida para grabar y publicar videos ultrapanorámicos en Instagram con recomendaciones clave para evitar errores.
Guía rápida para grabar y publicar videos ultrapanorámicos en Instagram con recomendaciones clave para evitar errores. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCReelsInstagramMetaVideos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.