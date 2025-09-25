¿Cómo crear videos en el nuevo formato de Instagram? Vea el paso a paso

Guía rápida para grabar y publicar videos ultrapanorámicos en Instagram con recomendaciones clave para evitar errores.

Desde el martes 23 de setiembre, Instagram sorprendió a los usuarios con la aparición de un nuevo formato de video ultrapanorámico (5120 x 1080 píxeles).

Este estilo, conocido como “banner cinematográfico”, comenzó a viralizarse rápidamente y generó gran curiosidad entre los creadores de contenido.

A continuación, se detalla el procedimiento para producir publicaciones en este formato y las precauciones que deben tomarse antes de compartirlas en la red social.

LEA MÁS: Instagram sorprendió con nuevo formato de video tipo banner: ¿avance o error?

Paso a paso para crear un video en formato ultrapanorámico

Grabar el video en vertical con relación 9:16. Es necesario mantener distancia suficiente de la cámara para evitar cortes en la imagen.

con relación 9:16. Es necesario mantener distancia suficiente de la cámara para evitar cortes en la imagen. Abrir Canva y presionar el ícono “+” en el menú inferior. Luego elegir “Personalizado”, ingresar las dimensiones 5120 x 1080 px y seleccionar “Crear nuevo diseño”.

y presionar el ícono “+” en el menú inferior. Luego elegir “Personalizado”, ingresar las dimensiones y seleccionar “Crear nuevo diseño”. Subir el archivo. En el diseño, entrar a la sección “Uploads”, seleccionar “Hacer upload de archivos” e importar el video. Después, ajustar el encuadre para centrar correctamente la imagen.

Paso a paso de cómo crear en el nuevo formato de Instagram en Canva (O Globo/O Globo)

Descargar el resultado. Presionar el ícono de compartir, elegir “Bajar”, seleccionar el formato MP4 (Video) y confirmar con “Bajar” nuevamente.

Paso a paso de cómo crear en el nuevo formato de Instagram en Canva (O Globo/O Globo)

Publicar en Instagram como un reel.

Riesgos y consideraciones al publicar en 5120 x 1080

Meta informó que este formato corresponde a una mejora lanzada meses atrás para la experiencia de los reels en orientación horizontal, aunque se popularizó hasta ahora.

El funcionamiento puede variar entre dispositivos. En teléfonos con pantallas pequeñas o versiones antiguas de la aplicación, la visualización podría no ser la esperada.

Otro aspecto clave es la foto de portada. El feed de Instagram mantiene cuadrículas rectangulares con proporción 3:4 (1080 x 1440 píxeles).

Si no se elige una imagen de portada personalizada, la presentación en el perfil puede verse afectada. Se recomienda subir una portada aparte para mejorar la visualización.

LEA MÁS: ¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.