Únase a la tendencia: aprenda a escribir los ‘comandos’ para hacer sus fotos de estudio con Gemini

Una tendencia viral enseña cómo transformar selfies en retratos con luz de estudio usando Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Una nueva tendencia en redes sociales muestra cómo transformar selfies comunes en retratos con estética profesional usando Gemini, la inteligencia artificial de Google.

La tendencia ganó popularidad este mes y simula fotografías tomadas en un estudio profesional: fondos oscuros, luces dramáticas y un juego de colores que recuerda portadas de revistas o campañas de moda.

El proceso utiliza una herramienta llamada Nano-Banana, que mejora la calidad visual al generar resultados más precisos. Siga este paso a paso para unirse a la tendencia.

LEA MÁS: Así puede hacer la foto Polaroid con su artista favorito: el prompt exacto que debe darle a la IA

1. Ingrese a Gemini desde la app o el sitio web

Una vez dentro, ubique en la esquina inferior izquierda el símbolo de banana, que activa la tecnología Nano-Banana.

2. Cargue su foto

Seleccione el botón “+” para agregar una imagen desde su galería. Luego de escoger la imagen, pulse “concluir”.

3. Escriba el prompt o comando

Debajo de la foto, escriba o copie el siguiente texto. Puede ajustarlo según sus rasgos físicos y estilo deseado:

Retrato personal de alta gama, ultra realista de la persona en la foto proporcionada, respetando su fisionomía, edad aparente, género, tono de piel, cabello, ojos y expresión únicos.

Negativos: No distorsionar rasgos, sin cambios de edad o género, sin piel plástica, sin ropa ficticia (excepto la permitida como respaldo), sin dedos extra o ausentes, sin ruido, sin texto ni marcas de agua.

Texturas de piel, cabello y ropa fotorrealistas.

Sujeto principal: mujer con cabello suelto y levemente despeinado, tono castaño claro, iluminado por detrás con una luz cálida que crea un halo dorado sobre fondo oscuro.

Expresión y pose: mirada directa con sombras parciales en el rostro, labios entreabiertos, transmite una atmósfera íntima. Usa blusa negra de cuello alto.

Iluminación: luz de fondo cálida (amarillo/naranja) que enmarca el cabello y una segunda fuente fría (azul/verde) sobre el rostro, generando contraste de colores complementarios.

Fondo: completamente negro, aísla a la modelo y realza su cabello.

Color y atmósfera: esquema de color cálido-frío, con efecto cinematográfico y etéreo.

Lente: fija (entre 50 mm y 85 mm, full frame), apertura amplia (f/1.4 a f/2.8), que suaviza la compresión del rostro típica en retratos profesionales.

Estilo: retrato artístico con fuerte intención dramática.

4. Envíe el comando

Haga clic en “enviar”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

5. Descargue su imagen

Tras unos segundos, la imagen se genera. Para guardarla, pulse sobre la foto y luego seleccione el ícono con flecha hacia abajo, ubicado en la esquina superior derecha.

Este proceso ha captado la atención por su capacidad de crear imágenes con calidad estética profesional, sin requerir estudios ni equipo especializado. Gemini se posiciona así como una opción accesible para quienes desean explorar nuevas formas de expresión visual.

LEA MÁS: Así puede crear imágenes impresionantes con su pareja con inteligencia artificial: paso a paso

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.