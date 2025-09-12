Así puede generar una imagen estilo Polaroid con su artista favorito usando inteligencia artificial

La IA de Google permite crear fotos estilo Polaroid con artistas famosos. Solo debe seguir algunos pasos clave al redactar su prompt.

La tendencia de crear imágenes tipo Polaroid junto a artistas, deportistas, actores o personajes ha ganado fuerza en redes sociales.

Ahora, cualquier persona puede generar ese tipo de contenido visual con herramientas de inteligencia artificial (IA) como Gemini de Google, solo con redactar un prompt detallado.

Esta función no requiere conocimientos técnicos. Está disponible en Google AI Studio.

¿Cómo crear una imagen Polaroid junto a su artista favorito?

La clave está en cómo se redacta el prompt. A continuación, se explican los pasos que permiten generar la foto:

Escoja al artista y la interacción Describa cómo desea aparecer en la imagen: vestimenta, peinado, accesorios, expresión facial y si desea figurar al lado del artista o en un gesto cercano como un abrazo. Use una estética tipo Polaroid: Describa si desea una imagen con borde blanco, grano, colores vintage, iluminación con flash, todos los detalles. Agregue ambiente y emoción: Puede incluir detalles de fondo, el tipo de luz o el lugar. Estos elementos hacen la diferencia. Agregue primero la foto suya y luego la del artista

Ejemplo de estructura de prompt para una imagen estilo Polaroid

Crea una foto estilo Polaroid con colores saturados y borde blanco. Mantenga sin alteraciones los rostros. Modifique únicamente el fondo, reemplazándolo por un escenario de un teatro. Ambos personajes deben aparecer juntos, de frente a la cámara y abrazados.

Archivo (Google Gemini /Google Gemini)

¿Dónde crear estas imágenes?

Estas imágenes pueden generarse directamente en Google AI Studio, usando el modelo visual de Gemini, sin necesidad de usar versiones avanzadas como Gemini Flash Image.

Sin embargo, si busca mayor calidad, control o edición específica, Google también lanzó Nanobanana, el nombre informal del modelo Gemini 2.5 Flash Image, que permite aplicar instrucciones más complejas y combinar múltiples imágenes.

Google Gemini (Google Gemini /Google Gemini)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.