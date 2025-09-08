Tecnología

Círculo azul de WhatsApp: paso a paso para desactivar Meta AI

Meta AI ya alcanza los 1.000 millones de usuarios, pero muchos buscan cómo desactivarla en WhatsApp por razones de privacidad o rendimiento

Por La Nación / Argentina / GDA y Jailine González Gómez
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación.
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación. (Canva/Archivo)







