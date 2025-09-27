Aprenda a hacer una sesión de fotos de estudio profesional fácil con inteligencia artificial

La tendencia de las sesiones de fotos profesionales creadas con inteligencia artificial se expandió en Instagram y TikTok.

El formato imita editoriales de moda de alta gama y transformó a usuarios comunes en protagonistas de retratos ultrarrealistas.

El auge digital evolucionó desde la corriente “foto estudio” y hoy muestra imágenes con iluminación, escenarios y poses que evocan trabajos realizados en un estudio fotográfico real. En estas creaciones aparecen retratos clásicos, tomas con buqués o propuestas para cumpleaños.

Los contenidos, generados con Gemini de Google, utilizan la tecnología Nano Banana, capaz de entregar composiciones con alto nivel de detalle. Aunque los resultados atraen miles de interacciones, fotógrafos profesionales advierten que estas imágenes representan una forma de entretenimiento y no sustituyen un trabajo real de estudio.

Cómo se comparte la tendencia en redes

En Instagram, el formato más popular es el carrusel en el feed o en stories, que simula ensayos completos.

En TikTok, la moda consiste en convertir las imágenes en videos cortos, donde los usuarios muestran varias fotos generadas y, en muchos casos, revelan los prompts empleados para lograr efectos más realistas.

Cómo crear fotos profesionales con Gemini

Ingrese a Gemini desde el navegador de su computadora o celular. Seleccione “+” y elija “Enviar archivos”. Cargue una foto donde se aprecie claramente su rostro. Escriba el prompt elegido y presione la flecha para ejecutarlo. Se recomienda ajustar la descripción según características físicas y estilo personal. Una vez generada la imagen, descárguela mediante el ícono de descarga.

Prompts para sesiones de fotos con estética de estudio

Retrato con buqué:

Crea un retrato de estudio usando el rostro de la foto (manteniendo los rasgos faciales) con maquillaje y una sonrisa segura y serena. Sostiene un gran ramo de rosas en diferentes tonos de rojo sobre su pecho, como si las flores fueran su prenda exterior. Pero añade algunas pequeñas franjas de blanco. Su cabello es oscuro, ligeramente ondulado y hasta la mitad con un gran lazo blanco en la espalda. Lleva aretes de perlas y un delicado collar de oro. El fondo es la sombra de un gran ventanal, y la iluminación general es suave y uniforme, creando un aspecto limpio, profesional y elegante. Lleva jeans de cintura alta y sus brazos están ligeramente cruzados para sostener las rosas. Respeta todos los rasgos faciales de su rostro y sonríe, basándote en la precisión de la foto original para evitar alterar ningún rasgo.

Foto sentada:

Crea un retrato de la mujer de la foto (conserva los rasgos faciales lo máximo posible). Lleva una blusa extragrande, desatada y color marfil, abierta sobre el hombro, dejando al descubierto parte del escote y la clavícula. Un delicado conjunto de joyas de diamantes, que incluye un collar, una pulsera y un anillo, adorna su cuello, muñeca y dedo. Está sentada en el suelo con una pierna doblada y la otra estirada. El fondo es un beige monocromático sencillo, que va de más claro a más oscuro, con un toque de luz intensa y una sombra profunda. La iluminación es suave y dramática, proyectando un brillo etéreo sobre la imagen. Tomada con una cámara réflex digital de alta calidad, como una Canon EOS R5 o una Sony Alpha 7R V con un objetivo de 50 mm, tiene un acabado profesional con poca profundidad de campo, lo que hace que el sujeto de la imagen sea vibrante y nítido.

Posado recostado:

Basándome en mi foto, sin alterar mis características físicas, cree una imagen de una mujer elegante, posando tumbada en el suelo sobre un fondo neutro iluminado por un círculo de luz a modo de reflejo. Lleva un vestido negro corto y ajustado con falda de volantes y guantes negros de seda que le llegan hasta los codos. Sus tacones negros tienen detalles brillantes que le aportan sofisticación, y lleva un collar de plata alrededor del cuello. Su cabello es muy largo y liso, cayendo sobre sus hombros y brazos, sus labios son rojos y sus pestañas son largas y naturales. Su pose es elegante, con una pierna estirada y la otra flexionada, un brazo en el suelo y el otro enmarcando su rostro. El ambiente destila lujo, carisma y un aire clásico de sesión fotográfica de moda.

Cumpleaños en estudio:

Crea un retrato glamuroso para una sesión de fotos de cumpleaños con flash. El fondo es una pared simple y neutra iluminada por un foco redondo, que proyecta una sombra nítida y dramática detrás de mí para un efecto cinematográfico. Estoy de perfil, inclinada ligeramente hacia adelante, como si sonriera al pastel redondo y blanco con lazos que sostengo delicadamente con ambas manos. El pastel está coronado con 25 velas encendidas y un gran número 25 cuelga en la pared. Su cálido brillo le da un toque festivo. Llevo un vestido ajustado hasta el suelo con sutiles detalles de brillo que relucen con la luz, creando una sensación lujosa y sofisticada. Una corona plateada descansa elegantemente sobre mi cabeza, resaltando la estética de reina del cumpleaños, mientras que mi cabello. Mi expresión es juguetona pero serena, los labios fruncidos como a medio barrer, capturando el momento exacto de la magia del cumpleaños. El conjunto es elegante, cinematográfico y moderno: un equilibrio perfecto entre sofisticación y diversión, diseñado como una campaña de cumpleaños de alta costura.

Sesión en silla:

Toma una foto de estudio sin alterar el rostro, haciéndola lo más detallada y similar posible a la foto. Muestra a una mujer joven, hermosa e independiente sentada con las piernas cruzadas en una silla de hierro, con un blazer negro, botas y una falda corta. Con una impresión elegante y una iluminación minimalista, que crea una sombra firme y una atmósfera melancólica, esta pose es relajante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.