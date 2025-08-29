Zona de convergencia provocará fuertes lluvias este sábado en Costa Rica: estas regiones serán las más afectadas

Sábado con lluvias intensas en la tarde por zona de convergencia intertropical; tormentas afectarán Guanacaste, Valle Central y Pacífico central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 30 de agosto la zona de convergencia intertropical continuará aportando altos niveles de humedad, lo que favorecerá la formación de lluvias y tormentas en diversas regiones del país.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se anticiparon lluvias en el Caribe norte, la zona norte cercana a la frontera y la costa del Pacífico norte.

En horas de la tarde y primeras de la noche, el cielo se tornará mayormente nublado, con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en regiones del Pacífico, especialmente Guanacaste y el Pacífico central. También se presentarán chubascos y tormentas aisladas en el Valle Central.

El Valle Central experimentará condiciones estables en la mañana. Por la tarde, se prevén chubascos aislados, sobre todo al oeste. En San José, la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima de 26,4 °C.

En el Pacífico Norte, el día iniciará con lluvias matutinas en la costa. En la tarde, se desarrollarán aguaceros con tormenta. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 36,2 °C, mientras que la mínima será de 21,9 °C.

El Pacífico Central tendrá cielo despejado al amanecer, seguido por nubosidad parcial en la tarde y lluvias. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre 17,9 °C y 30,9 °C.

Para el Pacífico Sur, los aguaceros se concentrarán en las zonas montañosas cercanas a la cordillera durante la tarde. Golfito tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 29,3 °C.

La región del Caribe presentará lluvias matutinas en el norte, mientras que por la tarde se esperan precipitaciones en sectores montañosos, acompañadas de tormentas eléctricas.

En la zona norte, la mañana comenzará con cielo poco nublado. Durante la tarde, se anticipan lluvias en las zonas montañosas. Por la noche será parcialmente nublado con aguaceros. Ciudad Quesada experimentará temperaturas entre los 17,7 °C y 28,2 °C.

El IMN advirtió que las condiciones lluviosas persistirán durante todo el fin de semana por la continua actividad de la zona de convergencia intertropical.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m.. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.

