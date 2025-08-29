Sucesos

Zona de convergencia provocará fuertes lluvias este sábado en Costa Rica: estas regiones serán las más afectadas

El IMN prevé un sábado con cielos parcialmente nublados en la mañana y lluvias fuertes en la tarde, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
Sábado con lluvias intensas en la tarde por zona de convergencia intertropical; tormentas afectarán Guanacaste, Valle Central y Pacífico central. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

