Cortes de luz afectarán parte de Pavas este sábado por obras eléctricas: tome nota de los detalles

El corte de luz se realizará este viernes 30 de agosto y abarcará parte de Pavas, en San José.

Vecinos del distrito de Pavas, en el cantón Central de San José, deberán prepararse para una interrupción del servicio eléctrico este sábado 30 de agosto, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La suspensión del suministro se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. y forma parte de un proyecto de relocalización de postería, dentro de la categoría de construcción de obras eléctricas.

LEA MÁS: Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

El corte afectará el sector que va del Hospital Psiquiátrico hacia el norte, incluyendo puntos de referencia como la Soda Alemans, parte del hospital psiquiátrico, la Asociación de Empleados del Hospital Psiquiátrico y el Colegio Técnico Profesional de Pavas.

Para más detalles sobre esta y otras interrupciones programadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Nueva moneda de ¢500 entra en circulación: estos son los detalles clave que debe conocer

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.