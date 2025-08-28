Cortes de luz afectarán San Pedro y Coronado este viernes: consulte los horarios

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San Pedro y Coronado este viernes 29 de agosto/ Fotografía: Cortesía.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este viernes 29 de agosto en sectores de San Pedro de Montes de Oca y Patalillo de Vásquez de Coronado, debido a trabajos de instalación y mantenimiento programados.

En el caso de San Pedro, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., y responde a labores del proyecto “Instalación de Conductor” bajo la categoría de Proyectos Empresariales.

LEA MÁS: Prepárese: cortes de luz en San Vito de Coto Brus este viernes por trabajos del ICE

El área afectada incluye un tramo de la ruta nacional 203, desde el supermercado Palí y hacia el oeste hasta la Universidad Latina, así como sectores adyacentes a calle 79.

Entre los sitios comerciales, educativos y residenciales que experimentarán interrupciones figuran la Universidad Latina, ICER, Soda Margas, Ematec, Claro CR Telecomunicaciones, Pinturas Lanco, el parqueo U Latina, el Sun View School, Star Dental, Rua Café, Gimnasio U, el cajero del Banco Popular, la pulpería Bodega Lourdes, la iglesia católica Lourdes y decenas de locales adicionales como clínicas dentales, ferreterías, panaderías, talleres mecánicos, instituciones educativas y casas de habitación.

En paralelo, la urbanización Los Romilios, en el distrito de Patalillo, Coronado, quedará sin suministro eléctrico desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m. Ese corte forma parte de un plan de mantenimiento preventivo en obras eléctricas, también ejecutado por la CNFL. El corte afectará exclusivamente a este sector residencial Los Romilios.

Para más detalles, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.