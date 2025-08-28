El País

Cortes de luz afectarán San Pedro y Coronado este viernes: consulte los horarios

San Pedro y Coronado tendrán cortes de luz el 29 de agosto por proyectos eléctricos y mantenimiento

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San Pedro y Coronado este viernes 29 de agosto/ Fotografía: Cortesía.







