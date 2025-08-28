Prepárese: cortes de luz en San Vito de Coto Brus este viernes por trabajos del ICE

Fila Piñar-Las Galleteras en Coto Brus estará sin electricidad este viernes 29 de agosto de 2025.

Los vecinos de Fila Piñar-Las Galleteras, en San Vito de Coto Brus, Puntarenas, enfrentarán un corte programado de electricidad este viernes 29 de agosto de 2025, debido a trabajos de mantenimiento en la red por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá por cinco horas, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m., y forma parte de una serie de labores preventivas que buscan fortalecer la calidad del suministro en la zona.

LEA MÁS: Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

Para más detalles sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: ¿El cambio en Sinpe Móvil de setiembre afectará a los usuarios? Esto dice el Banco Central

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.