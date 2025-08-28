Sucesos

Fuertes aguaceros y tormentas golpearán Costa Rica este viernes: vea las zonas más afectadas

El IMN pronostica tormentas vespertinas, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
El IMN anuncia lluvias intensas para este viernes, con mayor afectación en el Pacífico y zonas montañosas del norte y Caribe. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







