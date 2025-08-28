Fuertes aguaceros y tormentas golpearán Costa Rica este viernes: vea las zonas más afectadas

El IMN anuncia lluvias intensas para este viernes, con mayor afectación en el Pacífico y zonas montañosas del norte y Caribe. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 29 de agosto de 2025 se mantendrán condiciones inestables sobre el país, producto de la influencia de la zona de convergencia intertropical y un alto contenido de humedad en la atmósfera.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado en el Caribe Norte y la zona norte, donde se prevén lluvias dispersas. En el Caribe Sur, podrían presentarse precipitaciones en horas tempranas, especialmente en los sectores costeros. En el resto del país predominará la nubosidad parcial.

Por la tarde y en las primeras horas de la noche se desarrollarán aguaceros con tormentas eléctricas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde las lluvias serán más persistentes. En el Valle Central se esperan chubascos dispersos y posibles tormentas en el sector oeste. El Pacífico Norte tendrá probabilidad de lluvias aisladas en los alrededores del Golfo y la península de Nicoya. En el Caribe y la zona norte, las precipitaciones se concentrarán principalmente en áreas montañosas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. Se anticipan chubascos vespertinos, especialmente al oeste de la región. En San José, la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima de 26,2 °C.

El Pacífico Norte experimentará cielo parcialmente nublado en el día, con posibilidad de aguaceros en la tarde. Liberia presentará una temperatura mínima de 22,5 °C y una máxima de 35,8 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, los aguaceros serán intensos en la tarde. Parrita reportará temperaturas entre los 17,9 °C y los 30,8 °C.

El Pacífico Sur también registrará lluvias con tormenta desde la tarde. En Golfito, la mínima será de 21,4 °C y la máxima de 29 °C.

Para el Caribe Norte, se prevé cielo parcialmente nublado con posibles lluvias en la mañana. En Guápiles, la temperatura oscilará entre 23,1 °C y 29,5 °C.

El Caribe Sur tendrá un inicio de día con cielo variable y posibles lluvias costeras. Limón registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 29,1 °C.

En la zona norte, la nubosidad matutina y vespertina será significativa, con aguaceros en sectores montañosos. En Upala, la temperatura mínima será de 23,9 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El IMN señaló que el patrón atmosférico seguirá favoreciendo las lluvias vespertinas en el Pacífico y las zonas montañosas del norte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.

