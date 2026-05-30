Viernes de lluvias deja inundaciones en la Facultad de Derecho y zonas céntricas capitalinas: este es el recuento

Recuento de inundaciones de este viernes 29 de mayo.

Las intensas lluvias de este viernes provocaron inundaciones en múltiples zonas del país, principalmente en las provincias de San José y Limón.

Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las comunidades más afectadas son los distritos josefinos de la Uruca, Hatillo y los centrales de San José, además de los cantones de Montes de Oca, y Tibás, así como Palmares de Alajuela.

Las autoridades explicaron que la mayoría de los reportes responden a problemas de alcantarillado.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que este sábado 30 de mayo persistirán las condiciones inestables en Costa Rica. El patrón atmosférico estará favorecido por el alto contenido de humedad, la proximidad de la zona de convergencia intertropical y el fuerte calentamiento diurno.

San Pedro y San José

En San Pedro de Montes de Oca se registró nuevamente la inundación en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos.

Nuevamente se desbordó la quebrada Los Negritos en San Pedro. (Cortesía/Cortesía)

Las inundaciones en las calles aledañas a la entrada de la Facultad han sido frecuentes en días de mucha lluvia en los últimos años. Esto ha puesto en riesgo la integridad de vehículos y la vida de conductores y peatones.

También en el vecino barrio Escalante se registraron inundaciones, incluso en el terreno donde se construye el proyecto inmobiliario llamado Escalante Verde, que ha estado en medio de una polémica.

Inundaciones en el terreno donde se construye el edificio Escalante Verde. (Cortesía/Cortesía)

Tibás

No muy lejos de ese lugar, en Copey de Cinco Esquinas, en Tibás, la vivienda de una adulta mayor que permanece en cama resultó inundada. En un video grabado por los afectados se observa cómo el agua invade toda la casa, causando daños en electrodomésticos, muebles y otras pertenencias.

Inundaciones en Tibás

Los afectados veían con impotencia como el agua escurría hacia adentro de la vivienda, mientras se escuchaba como los ocupantes pedían llamar al servicio de emergencia 9-1-1.

El agua desciende hacia una casa ubicada en Tibás. (Cortesía/Cortesía)

Así quedó una casa tras las inundaciones de este viernes. (Cortesía/Cortesía)

Según la CNE, Tibás fue uno de los principales cantones afectados. (Cortesía/Cortesía)

Limón

En la provincia de Limón se registraron inundaciones que afectaron principalmente la ruta 32.

En este video se observa cómo el paso cerca del plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se vio interrumpido debido al desbordamiento del alcantarillado, lo que inundó la vía.

La noche del jueves otros sectores, como Guápiles de Pococí se vieron afectados.