Sucesos

Viernes de lluvias deja inundaciones en la Facultad de Derecho y zonas céntricas capitalinas: este es el recuento

En lugares como Tibás se inundaron casas; en Limón se vio afectada la ruta 32

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Recuento de inundaciones de este viernes 29 de mayo.
Recuento de inundaciones de este viernes 29 de mayo. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inundacionesFacultad de DerechoEscalante Verdelluvias
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.