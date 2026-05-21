En imágenes, el drama que dejaron las lluvias: rescates, ríos crecidos y comunidades bajo el agua

Las inundaciones en múltiples puntos de Costa Rica dejaron reveladoras imágenes de los estragos de la onda tropical N.° 3, principalmente en el Caribe costarricense.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), ese fenómeno provocó lluvias, aguaceros y tormentas en distintas zonas del Caribe, el Valle Central y el Pacífico.

Un grupo de adolescentes recorren una carretera inundada en Batán, Limón. (Reiner Montero/La Nación)

Inundaciones Batán por desbordamiento de ríos y quebradas. (Reiner Montero/La Nación)

Muchas comunidades fueron anegadas o inundadas por efecto de los desbordamientos de cauces. (Reiner Montero/La Nación)

Entre las atenciones que dieron los cuerpos de emergencias está el rescate de un adulto mayor junto con sus 24 perros en la comunidad de Davao en el distrito de Batán, cantón de Matina, Limón.

Bomberos rescató a un adulto mayor y sus 24 perros en Matina. (Reiner Montero/La Nación)

“Mi preocupación son mis perritos. Le estaba diciendo al muchacho de Bomberos que para mí, quien maltrate a un animal... mejor que me agarren a patadas a mí. Yo quiero y amo mucho a los animales”, dijo el hombre quien se identificó como Juan José Sibaja Sirias, de 69 años.

La Unidad Operativa de Rescate Acuático de Bomberos ejecutó la operación. (Bomberos/Bomberos)

Bomberos rescató de las inundaciones a un adulto mayor junto con sus 25 perros

En Batán, en las comunidades de Davao y B-Line, según los vecinos, las lluvias iniciaron desde las 11 p. m. de este martes 19 de mayo: “Empezó a llover y llover. Lógicamente los ríos se empezaron a desbordar desde las 4 de la mañana. Lo que nos afecta es el río Barbilla”, detalló Max Esquivel, un vecino de la zona.

La CNE declaró alerta verde en el Caribe ante la posibilidad de mayores efectos de las lluvias. (Reiner Montero/La Nación)

Los Comités Municipales de Emergencia (CME) informaron sobre lluvias constantes en tres cantones:

En Matina : se reporta el crecimiento de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, así como el anegamiento de la comunidad de B-Line.

: se reporta el crecimiento de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, así como el anegamiento de la comunidad de B-Line. En Talamanca: se informa de zonas anegadas en Cocles y reporte de fuertes lluvias en Sixaola.

se informa de zonas anegadas en Cocles y reporte de fuertes lluvias en Sixaola. En Limón centro: hay anegamiento en vías públicas debido a problemas de alcantarillado.

Inundaciones Batán, Limón (Reiner Montero/La Nación)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este miércoles alerta verde para la Vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba. Pese a esto, la institución señaló que “no hay reporte de incidentes por el momento”.

El MEP suspendió lecciones en 43 centros de Limón y tres de Turrialba este 20 de mayo debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

Inundaciones en Limón tras las fuertes lluvias de este martes 19 de mayo. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)