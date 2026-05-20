Fuertes lluvias en Limón: estas son las comunidades afectadas por inundaciones

Inundaciones en Limón tras las fuertes lluvias de este martes 19 de mayo.

Las fuertes lluvias que afectan la provincia de Limón desde la tarde de este martes 19 de mayo provocaron inundaciones, rescates y personas aisladas en distintas zonas del Caribe.

La Cruz Roja informó que en Valle La Estrella se reportan varias personas aisladas, así como múltiples familias afectadas debido a las condiciones generadas por las precipitaciones.

Según información preliminar, las emergencias comenzaron a incrementarse desde las 3:00 a. m., cuando los cuerpos de socorro atendieron llamados de vecinos afectados por el ingreso de agua a viviendas y calles.

Horas después, también se reportaron inundaciones en comunidades de B-Line, en Matina, específicamente sobre la ruta 32. Otro de los puntos afectados es el “puente caído” en Batán, donde el nivel del agua superó la estructura, complicando el paso y aumentando el riesgo para los vecinos.

Por su parte, los Comités Municipales de Emergencia (CME) informaron sobre lluvias constantes en tres cantones:

En Matina: se reporta el crecimiento de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, así como el anegamiento de la comunidad de B-Line.

En Talamanca: se informa de zonas anegadas en Cocles y reporte de fuertes lluvias en Sixaola.

En Limón centro: hay anegamiento en vías públicas debido a problemas de alcantarillado.

“Los Comités de Emergencia se mantienen dando vigilancia al estado de las cuencas y atentos ante posibles afectaciones a las comunidades de persistir las lluvias”, indicó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) se prevé que para este miércoles 20 de mayo el paso de la onda tropical N.° 3 mantendrá condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

*Colaboró el corresponsal Reiner Montero.