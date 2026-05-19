Onda tropical N.° 3 provocará lluvias y tormentas este miércoles en varias regiones de Costa Rica

La onda tropical N.° 3 provocará lluvias desde la mañana en el Caribe y tormentas fuertes durante la tarde en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 20 de mayo el paso de la onda tropical N.° 3 mantendrá condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, desde las primeras horas del día se presentarán lluvias y nubosidad en el Caribe y la zona norte. Estas condiciones avanzarán hacia el este del Valle Central y las cordilleras durante la mañana.

Para la tarde, el IMN prevé aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Además, existirán lluvias aisladas en el Valle Central y la península de Nicoya. Las precipitaciones podrían extenderse durante las primeras horas de la noche en sectores costeros del Pacífico.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán nubosidad parcial. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se registrarán lluvias aisladas. San José tendrá una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C.

El Pacífico Norte iniciará el día con pocas nubes y vientos moderados. En horas de la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias y aguaceros en la península. Liberia registrará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 35,2 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado. Durante la tarde se esperan lluvias y tormentas eléctricas. Quepos tendrá temperaturas entre los 24,6 °C y los 30,9 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial durante la mañana. Para la tarde aumentarán las lluvias y las tormentas. Golfito registrará una temperatura mínima de 23,4 °C y una máxima de 32,9 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias aparecerán desde la madrugada y continuarán durante la mañana. En la tarde disminuirá la nubosidad. Guápiles tendrá una mínima de 22,1 °C y una máxima de 31,2 °C.

El Caribe Sur mantendrá lluvias ocasionales durante buena parte del día. En la noche persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas. Limón registrará temperaturas entre los 22,8 °C y los 30,1 °C.

La zona norte tendrá cielos nublados y lluvias desde las primeras horas del miércoles. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 26,2 °C.

El IMN indicó que la influencia de la onda tropical favorecerá un patrón atmosférico inestable durante toda la jornada, con mayor actividad lluviosa en regiones del Pacífico y sectores montañosos del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:51 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.