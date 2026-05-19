IMN alerta por lluvias intensas y paso de onda tropical N.° 3 en Costa Rica

El IMN prevé lluvias fuertes y tormentas aisladas este martes y madrugada del miércoles en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó sobre lluvias variables y tormentas aisladas en el Caribe y la zona norte este martes y madrugada del miércoles, debido al acercamiento de la onda tropical N.° 3 y el aumento de humedad en la atmósfera.

El reporte del IMN indicó que desde la madrugada se registraron cielos nublados y lluvias débiles en sectores del Caribe y la zona norte.

Las precipitaciones también se extendieron hacia el Valle Central y las cordilleras. En las últimas seis horas se reportaron acumulados entre 10 mm y 30 mm, con máximos de hasta 60 mm en el Aeropuerto Internacional de Limón y Cariari de Pococí.

Para la tarde y noche, el Instituto prevé aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Pacífico Sur. En el Caribe y zona norte persistirán las lluvias variables durante gran parte del día.

El IMN estimó acumulados de entre 5 mm y 45 mm en el Caribe y entre 20 mm y 40 mm en el Pacífico, con máximos de hasta 65 mm en algunas zonas.

A modo de ejemplo, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre 3 y 6 horas.

Durante la madrugada del miércoles, el ingreso de la onda tropical provocaría nuevamente lluvias variables en la vertiente Caribe. Según el pronóstico, los sectores costeros y aledaños serían los más afectados por las precipitaciones.

La institución también pidió especial atención en la cuenca de Sarapiquí y en sectores del Caribe Norte y Pacífico Sur, debido a la saturación de suelos causada por las lluvias de los últimos días.

Entre las recomendaciones, el IMN solicitó precaución en zonas propensas a inundaciones y mantenerse atentos ante posibles ráfagas de viento cercanas a tormentas eléctricas, las cuales podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

El Instituto recomendó seguir la información oficial a través de sus canales digitales y mantenerse atento a posibles actualizaciones meteorológicas.