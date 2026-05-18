Lluvias aumentarán y vientos alisios se intensificarán este martes en Costa Rica: así estará el clima por región

El IMN prevé lluvias vespertinas y tormentas en el Pacífico y montañas del país, mientras Nicoya alcanzará los 38,6 °C este martes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 19 de mayo persistirá el aceleramiento de los vientos alisios sobre la cuenca del Caribe. Esta condición favorecerá el ingreso de humedad hacia el territorio nacional.

Además, factores locales como las brisas marinas y el calentamiento diurno propiciarán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones del país, principalmente durante la tarde en el Pacífico.

Durante la mañana, el Caribe y la zona norte mantendrán condiciones nubladas con lluvias dispersas. En contraste, el Valle Central y el Pacífico presentarán cielos entre parcialmente nublados y despejados.

Para la tarde, el IMN prevé mayor cobertura nubosa en el Pacífico y el Valle Central. También se anticipan lluvias y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur, así como chubascos aislados en la península de Nicoya, montañas del Caribe y sectores montañosos de la zona norte.

El Valle Central tendrá una mañana parcialmente nublada. En la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias aisladas en sectores del oeste. San José marcará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 26,4 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes durante gran parte del día. En la tarde podrían presentarse aguaceros aislados en la península de Nicoya. Además, persistirán los vientos moderados en la región. Nicoya registrará una mínima de 24 °C y una máxima de 38,6 °C.

En el Pacífico Central aumentará la nubosidad durante la tarde. El IMN pronostica lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores. Parrita tendrá temperaturas entre los 22 °C y los 31,5 °C.

El Pacífico Sur también experimentará aguaceros y tormentas eléctricas vespertinas. Golfito reportará una temperatura mínima de 22,6 °C y una máxima de 32,9 °C.

En el Caribe Norte predominarán las nubes y las lluvias ocasionales durante la mañana. En la tarde se esperan chubascos cerca de las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 29,4 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con lluvias dispersas en las primeras horas del día y nubosidad parcial por la tarde. Limón registrará temperaturas entre los 22,7 °C y los 29,8 °C.

La zona norte amanecerá con nubosidad dispersa y posibles lluvias. En la tarde se desarrollarán chubascos cerca de las montañas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,1 °C y una máxima de 28,4 °C.

Las condiciones lluviosas se concentrarán principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche. El calor persistirá en el Pacífico Norte, donde continuarán las temperaturas elevadas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:50 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.