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Lluvias aumentarán y vientos alisios se intensificarán este martes en Costa Rica: así estará el clima por región

El IMN pronostica lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos alisios este martes en Costa Rica. Consulte cómo cambiarán las condiciones del tiempo en cada región del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
El IMN prevé lluvias vespertinas y tormentas en el Pacífico y montañas del país, mientras Nicoya alcanzará los 38,6 °C este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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