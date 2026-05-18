Nubosidad y lluvias dominarán el pronóstico del tiempo este lunes en Costa Rica

El IMN prevé lluvias aisladas y tormentas este lunes, con mayor impacto en el Pacífico y nubosidad desde temprano en Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 18 de mayo aumentará la humedad sobre el territorio nacional. Esta condición favorecerá la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

El IMN explicó que el ingreso de humedad desde el mar y el calentamiento matutino serán factores determinantes para la formación de aguaceros durante la tarde. Además, desde la madrugada ingresará nubosidad desde el Caribe hacia Limón y la zona norte, con posibilidad de lluvias dispersas.

En el Valle Central, la mañana tendrá nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán lluvias aisladas. San José registrará una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 26,7 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes y vientos moderados durante gran parte del día. En la tarde habrá nubosidad parcial, especialmente en la península de Nicoya. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 36,3 °C, mientras la mínima será de 23,5 °C.

En el Pacífico Central, el cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente cubierto en horas de la tarde. El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Quepos tendrá temperaturas entre 24,3 °C y 30,9 °C.

El Pacífico Sur enfrentará las condiciones más inestables del país. El pronóstico señala cielos mayormente nublados con lluvias y tormentas eléctricas vespertinas. En Golfito, la temperatura mínima será de 23,4 °C y la máxima de 32,9 °C.

En el Caribe Norte, la madrugada y la mañana tendrán nubosidad variable y lluvias dispersas. En la tarde disminuirán las precipitaciones fuera de las zonas montañosas. Guápiles reportará temperaturas entre 22,3 °C y 29,2 °C.

El Caribe Sur presentará un patrón similar, con lluvias aisladas durante las primeras horas del día y condiciones más estables hacia la noche. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,6 °C.

La zona norte iniciará la jornada con abundante nubosidad y posibles lluvias. En la tarde predominará el cielo parcialmente nublado, con precipitaciones limitadas en sectores montañosos. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 17,9 °C y 26,4 °C.

El IMN indicó que durante la noche persistirá nubosidad parcial en gran parte del país. También podrían presentarse lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:50 p. m. La luna saldrá a las 6:54 a. m. y se ocultará a las 8:11 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.