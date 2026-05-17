Tome precauciones: aguaceros y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este domingo, según el IMN

Lluvias y tormentas afectarán este domingo al Pacífico, zona norte y Valle Central, según aviso meteorológico emitido por el IMN.

Las condiciones lluviosas continuarán este domingo 17 de mayo en gran parte del territorio nacional debido al ingreso de humedad desde el Caribe y al desarrollo de nubosidad por las altas temperaturas de la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó sobre posibles aguaceros fuertes y tormentas eléctricas, especialmente en el Pacífico Central, Pacífico Sur y zona norte.

Según el reporte del IMN, los vientos alisios favorecieron desde horas tempranas cielos nublados y lluvias en el Caribe y la zona norte. Parte de esa nubosidad alcanzó sectores del Valle Central, donde también se registraron lloviznas y precipitaciones débiles. En las últimas tres horas, el IMN reportó acumulados entre 5 mm y 20 mm.

Durante la tarde, el ingreso de brisas marinas desde el Pacífico y el calentamiento matutino generarán aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya y sectores del sur y oeste del Valle Central. El IMN indicó que algunas lluvias podrían extenderse hasta la noche, principalmente en el Pacífico Central y Sur.

La institución estimó acumulados de entre 20 mm y 70 mm en periodos de 12 horas, con máximos superiores en puntos específicos. Además, pidió especial atención en cuencas de la zona norte y el Pacífico Sur debido al aumento en la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días.

Como referencia, un aguacero habitual suele acumular cerca de 30 mm de lluvia en un lapso de entre tres y seis horas.

El Instituto Meteorológico Nacional recomendó precaución en sectores propensos a inundaciones por posibles desbordamientos de quebradas y saturación de alcantarillados. También advirtió sobre ráfagas de viento asociadas a tormentas eléctricas, las cuales podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.