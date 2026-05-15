Onda tropical provocará aguaceros y tormentas este sábado en Costa Rica: así estará el clima por región

El IMN anticipa lluvias y tormentas este sábado por el paso de una onda tropical sobre Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 16 de mayo una onda tropical cruzará el territorio nacional. Esta condición aumentará la inestabilidad atmosférica y favorecerá lluvias en varias regiones del país.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe registrará precipitaciones cerca de la costa y en sectores montañosos. Parte de esa nubosidad avanzará hacia el este del Valle Central y zonas montañosas cercanas, donde el IMN prevé lluvias entre débiles y moderadas.

En horas de la tarde aumentará la actividad lluviosa en el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. También se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas en áreas montañosas del Caribe y la zona norte. Las lluvias podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche en sectores del Pacífico Central y Sur.

El Valle Central tendrá cielos nublados durante gran parte de la jornada. En San José, la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima alcanzará los 25,7 °C. Alajuela registrará hasta 28,8 °C en la tarde.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, el viento marcará la tarde y la noche. Nicoya reportará temperaturas entre 24,3 °C y 37,4 °C, mientras Liberia llegará a 36,8 °C.

En el Pacífico Central aumentará la nubosidad conforme avance la tarde. El IMN prevé aguaceros y tormentas eléctricas en esta región. Parrita tendrá una mínima de 19,1 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico Sur también enfrentará condiciones inestables durante la tarde y parte de la noche. Golfito registrará temperaturas entre 23,1 °C y 32 °C.

En el Caribe Norte persistirá el ambiente húmedo desde las primeras horas del día. Guápiles tendrá una mínima de 22,6 °C y una máxima de 28,1 °C. Tortuguero alcanzará los 28,8 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Limón presentará temperaturas entre 23 °C y 28,2 °C.

La zona norte iniciará el día con abundante nubosidad y condiciones húmedas. En la tarde aumentará la posibilidad de lluvias en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,6 °C y 25,7 °C, mientras Upala alcanzará los 33,9 °C.

El IMN advierte que la influencia de la onda tropical favorecerá lluvias de variable intensidad en gran parte del territorio nacional durante este sábado.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:50 p. m. La luna saldrá a las 4:49 a. m. y se ocultará a las 5:55 p. m. La fase lunar será luna nueva.