Sucesos

Onda tropical aumentará las lluvias este fin de semana en Costa Rica, alerta el IMN

El IMN prevé un fin de semana con lluvias más intensas, tormentas aisladas y alta nubosidad en varias regiones del país por el ingreso de la onda tropical

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Por Silvia Ureña Corrales
15/06/2024 Cartago. La lluvia y la neblina reinaron este sábado debido al paso de la onda tropical número nueve, sobre todo por la tarde y noche. Estas condiciones del clima se podrían extender al domingo y principio de semana según el Instituto Metereológico, lo que obligará a sacar abrigos, capas, sombrillas y paraguas. Foto: Rafael Pacheco Granados
Caribe, Zona Norte y Pacífico tendrán lluvias y tormentas durante los próximos días por el paso de una onda tropical.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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