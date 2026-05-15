Onda tropical aumentará las lluvias este fin de semana en Costa Rica, alerta el IMN

Caribe, Zona Norte y Pacífico tendrán lluvias y tormentas durante los próximos días por el paso de una onda tropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé un aumento de las lluvias en gran parte del país hasta el 19 de mayo debido al ingreso de la onda tropical N.° 2 y al fortalecimiento de los vientos alisios en la cuenca del Caribe.

Durante los próximos días, el país mantendrá condiciones variables. El Caribe y la zona norte presentarán mayor nubosidad y lluvias ocasionales por el arrastre de humedad. En el Pacífico Central y Sur, la brisa marina favorecerá aguaceros aislados con tormenta eléctrica, en medio del inicio irregular de la estación lluviosa.

El IMN informó que la onda tropical ingresará al territorio nacional durante la madrugada del sábado. El fenómeno intensificará las precipitaciones en varias regiones del país durante esa jornada.

En las mañanas se esperan condiciones entre parcialmente y mayormente nubladas en el Pacífico y sectores bajos del Valle Central, con ambiente cálido. En el Caribe y la zona norte persistirá la posibilidad de lluvias desde las primeras horas del día.

Para las tardes, el pronóstico anticipa lluvias aisladas en el Pacífico Norte y el Valle Central. En el Pacífico Central y Sur aumentará la nubosidad con aguaceros y tormentas eléctricas aisladas. Mientras tanto, en la zona norte y montañas del Caribe se mantendrán las lluvias de variable intensidad.

Durante las noches predominará la nubosidad variable y continuará la posibilidad de precipitaciones en sectores costeros del Caribe.

Según el reporte meteorológico, las temperaturas máximas más altas se registrarán en el Pacífico Norte con hasta 38 °C. El Pacífico Sur alcanzará 34 °C y el Pacífico Central llegará a 33 °C. En el Valle Central se estiman máximas de 31 °C y mínimas de 12 °C.

Las temperaturas mínimas más bajas del país se reportarán en el Pacífico Sur con 5 °C en sectores elevados.