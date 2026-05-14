Fuertes lluvias y tormentas regresarán este viernes a varias regiones de Costa Rica: así estará el tiempo donde usted vive

El IMN prevé lluvias aisladas en el Caribe y tormentas eléctricas en el Pacífico este viernes, con temperaturas de hasta 37,4 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 15 de mayo persistirá el ingreso de humedad hacia el territorio nacional debido a los vientos alisios moderados y fuertes. Estas condiciones favorecerán lluvias en varias regiones del país.

El IMN indicó que la humedad transportada desde el mar Caribe, junto con las brisas marinas y el calentamiento diurno, dominará las condiciones atmosféricas durante la jornada.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe y la zona norte presentarán lluvias dispersas y abundante nubosidad. Parte de estas nubes avanzará hacia sectores del este del Valle Central y áreas montañosas, donde podrían registrarse lloviznas y lluvias de débil a moderada intensidad.

En horas de la tarde, el Pacífico Central y el Pacífico Sur volverán a experimentar aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. El Valle Central también tendrá posibilidad de lluvias aisladas.

El Valle Central tendrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias de corta duración. San José registrará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 25,9 °C.

En el Pacífico Norte predominará el cielo con pocas nubes y viento moderado durante gran parte del día. Liberia tendrá temperaturas entre los 23,2 °C y los 37,4 °C, una de las más elevadas del país.

El Pacífico Central iniciará con nubosidad parcial. En la tarde se anticipan aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Parrita tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 32,3 °C.

Para el Pacífico Sur, el IMN prevé aumento de nubosidad y lluvias dispersas con tormenta eléctrica durante la tarde. Golfito registrará temperaturas entre los 22,6 °C y los 34,5 °C.

El Caribe Norte mantendrá nubosidad variable y lluvias aisladas desde la madrugada. En sectores montañosos se presentarán precipitaciones durante la tarde. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 28,9 °C.

En el Caribe Sur persistirá la nubosidad variable con lluvias dispersas en distintos momentos del día. Limón reportará temperaturas entre los 22,8 °C y los 28,8 °C.

La zona norte tendrá cielo parcial a mayormente nublado y lluvias ocasionales. En las montañas se esperan precipitaciones durante la tarde. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 28,4 °C.

Las condiciones inestables persistirán durante buena parte del viernes debido al constante aporte de humedad desde el Caribe hacia el territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.