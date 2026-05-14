Sucesos

Fuertes lluvias y tormentas regresarán este viernes a varias regiones de Costa Rica: así estará el tiempo donde usted vive

Consulte cómo evolucionará el tiempo en su comunidad y cuáles zonas tendrán más lluvias

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Por Silvia Ureña Corrales
El IMN advirtió sobre posibles lluvias en el Valle Central y otras regiones del país, debido a humedad en el Caribe y alta presión atmosférica en el norte del mar.
El IMN prevé lluvias aisladas en el Caribe y tormentas eléctricas en el Pacífico este viernes, con temperaturas de hasta 37,4 °C. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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