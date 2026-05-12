Sucesos

Onda tropical ingresará esta semana a Costa Rica y aumentarán las lluvias

El IMN anticipa una semana con más lluvias y tormentas en varias regiones de Costa Rica por el ingreso de una onda tropical y el aumento de humedad en la atmósfera

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias afectarán este sábado el Caribe, zona norte y montañas del Valle Central, según el IMN.
La onda tropical N.° 2 y el aumento de humedad provocarán más lluvias y tormentas en varias regiones de Costa Rica esta semana. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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