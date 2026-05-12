Onda tropical ingresará esta semana a Costa Rica y aumentarán las lluvias

La onda tropical N.° 2 y el aumento de humedad provocarán más lluvias y tormentas en varias regiones de Costa Rica esta semana.

Costa Rica tendrá una semana marcada por cambios graduales en las condiciones del tiempo, luego de varios días con ambiente estable y pocas precipitaciones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé un incremento progresivo de la humedad sobre el país entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, situación que favorecerá más lluvias en distintas regiones, especialmente en el Caribe y la zona norte.

El Caribe y la zona norte tendrán un aumento gradual de lluvias entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La condición iniciará este martes y se mantendrá durante el resto de la semana.

El cambio en el tiempo responde a un patrón más húmedo sobre el país. El IMN informó que la onda tropical N.° 2 avanza por el mar Caribe y podría ingresar a la región hacia el próximo fin de semana.

Durante las mañanas, el Pacífico y el Valle Central tendrán cielo parcialmente nublado y ambiente cálido. En el Caribe y la zona norte se prevén nublados y posibles chubascos desde el martes.

En las tardes, el Pacífico Central y Sur tendrán mayor nubosidad, chubascos y tormentas eléctricas. En el Valle Central y el Pacífico Norte aumentará la probabilidad de lluvia desde el jueves.

Por las noches, el IMN prevé cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. También existe posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas en el Caribe, la Zona Norte y sectores de la costa del Pacífico.

Las temperaturas máximas llegarán a 38 °C en el Pacífico Norte, 35 °C en el Pacífico Sur, 34 °C en el Pacífico Central, 33 °C en la zona norte, 32 °C en el Caribe y 31 °C en el Valle Central.

Los vientos alisios se mantendrán moderados durante las mañanas y disminuirán en la tarde. El IMN indicó que podrían presentarse ráfagas ocasionales en el norte de Guanacaste y en zonas montañosas.