IMN pronostica lluvias y tormentas eléctricas este miércoles en Costa Rica

Costa Rica tendrá lluvias, tormentas eléctricas y aumento de nubosidad este miércoles, con mayor impacto en el Pacífico y el Caribe.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 13 de mayo aumentará la inestabilidad atmosférica en Costa Rica debido al alto contenido de humedad y al ingreso constante de humedad desde las zonas costeras.

El IMN explica que las brisas marinas y el calentamiento diurno favorecerán la formación de aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país durante la tarde.

Durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones iniciarán cerca de las costas del Caribe y luego avanzarán hacia las montañas de la región.

Para la tarde, aumentará la nubosidad en gran parte del territorio nacional. El IMN prevé lluvias y tormentas principalmente en el Pacífico Central y Pacífico Sur. En el oeste del Valle Central, las precipitaciones serán más aisladas.

Además, se esperan vientos moderados en el Pacífico Norte y en las zonas montañosas.

En el Valle Central, el cielo permanecerá entre poco y parcialmente nublado durante el día. En la tarde podrían presentarse lluvias de corta duración hacia el oeste y el este de la región. San José registrará una temperatura mínima de 19,2 °C y una máxima de 26,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes durante la mañana y nubosidad parcial en la tarde. También soplarán vientos moderados. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 37,4 °C, mientras la mínima será de 22,7 °C.

En el Pacífico Central predominará el cielo parcialmente nublado. Durante la tarde aumentará la posibilidad de aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Parrita tendrá temperaturas entre los 21,4 °C y los 31,8 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial gran parte del día. El IMN anticipa aguaceros dispersos con tormenta eléctrica en horas de la tarde. Golfito reportará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 32,9 °C.

En el Caribe Norte dominarán los cielos mayormente nublados y las lluvias cerca de la costa desde la madrugada. Durante la tarde persistirá la nubosidad variable con precipitaciones dispersas cerca de las montañas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,9 °C y una máxima de 27 °C.

El Caribe Sur también mantendrá abundante nubosidad y lluvias dispersas durante buena parte de la jornada. Limón registrará temperaturas entre los 22,7 °C y los 30,1 °C.

La zona norte tendrá cielos mayormente nublados y lluvias ocasionales durante el día. Ciudad Quesada presentará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 26,7 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.