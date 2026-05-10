Sucesos

Esta semana iniciarán las lluvias en Costa Rica en varias regiones: así estará el clima en cada zona

El IMN anticipa el regreso gradual de las lluvias en distintas regiones del país. Conozca cuáles zonas sentirán primero el cambio y cómo evolucionará el clima durante los próximos días

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Por Silvia Ureña Corrales
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El país comenzará a experimentar la transición hacia la época lluviosa durante los próximos días, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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