Esta semana iniciarán las lluvias en Costa Rica en varias regiones: así estará el clima en cada zona

El país comenzará a experimentar la transición hacia la época lluviosa durante los próximos días, según el IMN.

Durante estos próximos días, el clima comenzará a mostrar señales del cambio de estación en distintas regiones del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que la próxima semana empiece a establecerse la época lluviosa, aunque de forma paulatina y con comportamiento irregular.

El informe señala que la transición entre la estación seca y lluviosa será irregular y poco lluviosa, con un retraso cercano a una quincena respecto a las fechas habituales. Además, se proyecta una canícula más extensa e intensa, acompañada de temperaturas superiores al promedio.

En regiones como el Valle Central, el cambio comenzará a sentirse entre el 14 y el 23 de mayo, fechas en las que se espera un aumento progresivo de aguaceros durante las tardes y noches.

El pronóstico también señala que esta transición llegará acompañada de temperaturas más altas de lo habitual, especialmente en el Pacífico Sur, el Valle Central y sectores de la zona norte.

El inicio de la época lluviosa será escalonado por región:

Pacífico sur: entre el 12 y el 17 de mayo

entre el 12 y el 17 de mayo Pacífico central: entre el 17 y el 25 de mayo

entre el 17 y el 25 de mayo Valle Central: entre el 14 y el 23 de mayo

entre el 14 y el 23 de mayo Pacífico norte: entre el 23 y el 28 de mayo

entre el 23 y el 28 de mayo Zona norte: entre el 26 y el 28 de mayo

entre el 26 y el 28 de mayo Caribe: sin época seca definida