¿Cuándo iniciará la época lluviosa en Costa Rica? Estas son las fechas actualizadas del IMN

Las lluvias en Costa Rica iniciarán más tarde en 2026, con atraso de 15 días y comportamiento irregular.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la época lluviosa iniciará con atraso y menor intensidad en gran parte de Costa Rica durante el trimestre mayo-julio de 2026. El pronóstico se actualizó el 15 de abril y advierte condiciones más secas y cálidas en varias regiones del país.

El informe señala que la transición entre la estación seca y lluviosa será irregular y poco lluviosa, con un retraso cercano a una quincena respecto a las fechas habituales. Además, se proyecta una canícula más extensa e intensa, acompañada de temperaturas superiores al promedio.

Según el IMN, el déficit de lluvias alcanzará hasta un 20% en el Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental. En contraste, la vertiente Caribe y la zona norte oriental mantendrían condiciones cercanas a lo normal durante ese periodo.

El inicio de la época lluviosa será escalonado por región:

Pacífico sur: entre el 12 y el 17 de mayo

entre el 12 y el 17 de mayo Pacífico central: entre el 17 y el 25 de mayo

entre el 17 y el 25 de mayo Valle Central: entre el 14 y el 23 de mayo

entre el 14 y el 23 de mayo Pacífico norte: entre el 23 y el 28 de mayo

entre el 23 y el 28 de mayo Zona norte: entre el 26 y el 28 de mayo

entre el 26 y el 28 de mayo Caribe: sin época seca definida

Fechas de inicio de la época de lluvias por zona (IMN/IMN)

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico prevé un aumento generalizado del calor, con incrementos entre +0,25 °C y +1,0 °C según la región. Las condiciones más cálidas se concentrarían en el Pacífico Sur, el Valle Central y sectores del norte del país.

El reporte también advierte que la sequía meteorológica persiste en el Caribe, de acuerdo con el sistema de alerta temprana del IMN. Este comportamiento ocurre mientras el fenómeno ENOS se mantiene en fase de vigilancia, con temperaturas oceánicas cálidas pero sin acople atmosférico consolidado.

Para la temporada ciclónica, el IMN proyecta una actividad menor a lo normal en el Atlántico, con entre nueve y 12 sistemas nombrados. De estos, se estiman entre cinco y seis tormentas tropicales, además de tres a cuatro huracanes menores y hasta dos de mayor intensidad.