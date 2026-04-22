Sucesos

¿Cuándo iniciará la época lluviosa en Costa Rica? Estas son las fechas actualizadas del IMN

Conozca cuándo comenzarán, qué regiones se verán afectadas y cómo impactará este atraso

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Posibilidad de tormentas en el Pacífico sur.
Las lluvias en Costa Rica iniciarán más tarde en 2026, con atraso de 15 días y comportamiento irregular. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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