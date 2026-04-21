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Lluvias regresarán este miércoles en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en estas zonas

Conozca las zonas con mayor probabilidad de aguaceros

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Por Silvia Ureña Corrales
El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
El IMN prevé lluvias y nubosidad este miércoles en Costa Rica por mayor humedad y debilitamiento de vientos alisios. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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