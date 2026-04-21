Lluvias regresarán este miércoles en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en estas zonas

El IMN prevé lluvias y nubosidad este miércoles en Costa Rica por mayor humedad y debilitamiento de vientos alisios.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 22 de abril el país experimentará un cambio gradual en las condiciones del tiempo, con mayor humedad y menor intensidad de los vientos alisios.

Esta variación atmosférica favorecerá la formación de nubosidad y aumentará la probabilidad de lluvias, en especial durante la tarde y noche. El IMN indica que las brisas marinas influirán en el desarrollo de aguaceros en el Pacífico y sectores del Valle Central.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá de poco nublado a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. En la tarde, incrementará la nubosidad con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas en varias regiones.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes. En la tarde se presentará cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados. En San José, la temperatura mínima será de 16,9 °C y la máxima de 25,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada calurosa y ventosa en la mañana. En la tarde se espera mayor nubosidad sin descartar precipitaciones aisladas. Liberia registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 37,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado durante el día. En la tarde se presentarán chubascos aislados con posible actividad eléctrica. Quepos tendrá temperaturas entre 24,3 °C y 31,8 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones similares, con nubosidad parcial y aguaceros aislados en la tarde. Golfito registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 33,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En sectores montañosos se esperan lluvias aisladas en la tarde. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,2 °C y una máxima de 31,3 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial con posibles lluvias en zonas montañosas. Limón registrará temperaturas entre 22,3 °C y 30,7 °C.

En la zona norte, el patrón será de cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en montañas durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,5 °C y una máxima de 26,2 °C.

El IMN recalca que las precipitaciones también podrían presentarse en zonas costeras del Pacífico durante la noche, debido al aumento de la humedad en el ambiente.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:23 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La luna saldrá a las 10:16 a. m. y se ocultará a las 11:26 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.