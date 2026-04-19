Sucesos

Clima en Costa Rica: prepárese para un lunes caluroso con pocas lluvias, estas serán las zonas con temperaturas más altas

El IMN prevé un inicio de semana con temperaturas altas, vientos moderados y lluvias aisladas en sectores montañosos del Pacífico

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Por Damián Arroyo C.
Guanacaste, Playas
El IMN pronostica un lunes con calor, pocas lluvias y mayor nubosidad en el Pacífico durante la tarde en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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