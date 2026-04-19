Clima en Costa Rica: prepárese para un lunes caluroso con pocas lluvias, estas serán las zonas con temperaturas más altas

El IMN pronostica un lunes con calor, pocas lluvias y mayor nubosidad en el Pacífico durante la tarde en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 20 de abril de 2026 el país presentará condiciones mayormente estables, con una disminución en la humedad y presencia de vientos alisios moderados.

El reporte señala que el día iniciará con un ambiente seco en gran parte del territorio nacional. Los vientos alisios tendrán mayor intensidad en el norte del Pacífico Norte. Las temperaturas cálidas se mantendrán como una constante y limitarán la formación de lluvias en la mayoría de las regiones.

Durante la mañana predominará el cielo despejado a poco nublado. En la tarde, el Pacífico Central y el Pacífico Sur tendrán un aumento en la nubosidad. En estos sectores se esperan lluvias aisladas en zonas montañosas.

El IMN indica que las zonas más calientes del país se ubicarán en el Pacífico Norte, donde las temperaturas serán más elevadas. Nicoya alcanzará los 38,9 °C, Liberia llegará a 38,4 °C y Bagaces registrará 36,9 °C. También se reportarán valores altos en sectores como Upala, con 35,7 °C, lo que confirma un patrón de calor intenso en el noroeste del territorio nacional.

En el Valle Central, el cielo estará despejado en la madrugada con vientos moderados. En la tarde se observarán pocas nubes. San José tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Pacífico Norte registrará condiciones despejadas y ventosas durante el día. El calor será intenso en varios puntos. Nicoya tendrá una temperatura mínima de 22,6 °C y una máxima de 38,9 °C.

En el Pacífico Central, la jornada iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias en montañas. Parrita tendrá una mínima de 17,2 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur tendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde se presentarán chubascos cerca del golfo. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,5 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará de poco a parcialmente nublado durante el día. Guápiles tendrá una mínima de 21,1 °C y una máxima de 28,1 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad de poca a parcial en la mayor parte de la jornada. Limón tendrá una temperatura mínima de 21,5 °C y una máxima de 26,9 °C.

La zona norte tendrá nubosidad parcial desde la mañana y aumentará hacia la noche. Ciudad Quesada registrará una mínima de 14,9 °C y una máxima de 28,8 °C.

El IMN destaca que el patrón atmosférico mantendrá un ambiente caluroso y con pocas precipitaciones, con excepción de sectores montañosos del Pacífico donde se concentrarán las lluvias aisladas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:24 a. m. y se pondrá a las 05:46 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.