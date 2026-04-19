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IMN revela cuáles fueron las zonas más calientes de Costa Rica: temperatura alcanzó los 39,9 °C este domingo

Santa Cruz encabezó el ranking del IMN con 39,9 °C en una jornada marcada por calor intenso en el Pacífico Norte

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Por Damián Arroyo C.
05/03/2024 San José. El calor intenso y temperaturas por encima de lo habitiual se sintieron este martes a mediodía. Así estea el clima por estos días y algunos recurren a las sombrillas y las aves, como las palomas de la Plaza de la Cultura se refrescan con el agua de la fuente. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN detalló las temperaturas más altas del país. Santa Cruz lideró con 39,9 °C y el Pacífico Norte dominó el listado. (Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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