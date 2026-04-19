IMN revela cuáles fueron las zonas más calientes de Costa Rica: temperatura alcanzó los 39,9 °C este domingo

El IMN detalló las temperaturas más altas del país. Santa Cruz lideró con 39,9 °C y el Pacífico Norte dominó el listado.

Las altas temperaturas marcaron este domingo 19 de abril del 2026 en Costa Rica. Datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ubicaron a varias zonas del Pacífico Norte entre las más calurosas del país, con un máximo de 39,9 °C.

El registro más alto se dio en UCR Santa Cruz, Guanacaste, donde el termómetro alcanzó los 39,9 °C.

En segundo lugar se ubicó Cerro Huacalito, también en el Pacífico Norte, con una temperatura de 38,6 °C. Muy cerca apareció Manga Rica, Liberia, con 38,5 °C.

El calor se mantuvo intenso en Palo Verde, que reportó 38,3 °C. A este sitio le siguió Asada Sardinal, con 37,6 °C.

El listado continuó con Puesto Naranjitos (Palo Verde), donde se registraron 37,5 °C. Luego figuró Asada Jojancha, con 37,4 °C.

Entre los puntos más cálidos también destacó Santa Rosa, con 37,3 °C. En esa misma línea apareció Finca La Ceiba, con 37 °C.

El décimo lugar lo ocupó La Guinea, que alcanzó los 36,9 °C. Todos estos sitios se ubican en el Pacífico Norte, la región más afectada por el calor ese día.

Valle Central también registró altas temperaturas

Aunque el Pacífico Norte concentró las temperaturas más altas del país, el Valle Central también reportó calor importante.

Los tres registros más altos de esa región fueron Estación Fabio Baudrit, en Alajuela, con 33,1 °C; La Garita también con 33,1 °C; y Belén, Heredia, con 32,5 °C.

Lista completa del IMN