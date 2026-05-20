Sucesos

Rescatan a 24 perros y a su dueño de inundaciones en Batán: ‘Mi preocupación son mis perritos’

Costa Rica enfrenta la onda tropical N.° 3, que afecta con lluvias al Valle Central, Pacífico y Caribe

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Bomberos rescató a un adulto mayor y sus 25 perros en Matina.
Bomberos rescató a un adulto mayor y sus 24 perros en Matina. (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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