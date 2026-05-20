Rescatan a 24 perros y a su dueño de inundaciones en Batán: ‘Mi preocupación son mis perritos’

Bomberos rescató a un adulto mayor y sus 24 perros en Matina.

El Cuerpo de Bomberos rescató la tarde de este miércoles a un adulto mayor junto con sus 24 perros tras las inundaciones en la comunidad de Davao en distrito de Batán, cantón de Matina, Limón.

La emergencia se produjo luego de que una quebrada de la zona se desbordara.

Bomberos rescató de las inundaciones a un adulto mayor junto con sus 24 perros

Rescate de 24 perros y adulto mayor

En entrevista con La Nación, el adulto mayor de 69 años relató los daños sufridos en su vivienda y en sus animales: “La casa se perdió todo. Hay que sacar esto (sus pertenencias y mascotas). Con las gallinas y los pollos ya se perdió mucho, porque se han ahogado. Hay otras que se treparon en los palos y encima del techo (y se salvaron).

“Mi preocupación son mis perritos. Le estaba diciendo al muchacho de Bomberos que para mí quien maltrate a un animal... mejor que me agarren a patadas a mí. Yo quiero y amo mucho a los animales”, dijo el hombre que se identificó como Juan José Sibaja Sirias,

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Inundaciones Batán por desbordamiento de ríos y quebradas. (Reiner Montero/La Nación)

En Batán, en las comunidades de Davao y B-Line, según los vecinos, las lluvias iniciaron desde las 11 p. m. de este martes 19 de mayo: “Empezó a llover y llover. Lógicamente los ríos se empezaron a desbordar desde las 4 de la mañana. Lo que nos afecta es el río Barbilla”, dijo Max Esquivel, vecino.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia. (Reiner Montero/La Nación)

El hombre detalló que, por ejemplo, la comunidad de Esperanza se encuentra incomunicada debido a las lluvias.

“El clima no cesa y el agua van en aumento. Está lloviendo muy fuerte. En la montaña no ha parado de llover. (Vecinos) sacan sus pertenencias y cosas de valor y las guindan para salvarlas. Hay mucho adulto mayor”, dijo Esquivel.

Un grupo de adolescentes recorren una carretera inundada en Batán, Limón. (Reiner Montero/La Nación)