Sucesos

Llegó la onda tropical N.° 3 a Costa Rica: estas serán las regiones más afectadas por las lluvias

Las lluvias y tormentas aumentarán este miércoles por el ingreso de la onda tropical N.° 3

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Por Silvia Ureña Corrales
La onda tropical N.° 3 mantiene condiciones lluviosas y riesgo de inundaciones en Caribe, zona norte y Pacífico.
La onda tropical N.° 3 mantiene condiciones lluviosas y riesgo de inundaciones en Caribe, zona norte y Pacífico. (IMN /IMN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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