Llegó la onda tropical N.° 3 a Costa Rica: estas serán las regiones más afectadas por las lluvias

La onda tropical N.° 3 ingresó a Costa Rica durante la madrugada de este miércoles y provocó lluvias, aguaceros y tormentas en distintas zonas del Caribe, el Valle Central y el Pacífico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El IMN informó que el fenómeno, combinado con vientos alisios acelerados en el mar Caribe, generó acumulados de lluvia entre 10 mm y 30 mm durante las últimas horas, con máximos de hasta 65 mm en sectores como Talamanca, Siquirres, Turrialba, el Parque Nacional Braulio Carrillo y Horquetas de Sarapiquí.

Para el resto de este miércoles, la institución prevé condiciones nubosas y lluvias variables en gran parte del territorio nacional. El Caribe y el este de la zona norte mantendrán precipitaciones durante la mañana y parte de la tarde.

En el Valle Central se esperan lluvias débiles y lloviznas aisladas, mientras que el Pacífico Central y el Pacífico Sur registrarían aguaceros con tormenta durante la tarde y primeras horas de la noche.

El IMN estimó acumulados de entre 10 mm y 45 mm para el Caribe y de 25 mm a 45 mm en el Pacífico, con máximos de hasta 70 mm en algunos puntos. En el Valle Central los montos serían inferiores a 15 mm.

La entidad también emitió una advertencia especial para la cuenca de Sarapiquí y el sector de Braulio Carrillo, debido al aumento en la saturación de los suelos tras las lluvias de los últimos días.

Entre las recomendaciones del IMN destacan la vigilancia en zonas propensas a inundaciones, precaución ante posibles ráfagas de viento y tormenta eléctrica, así como mantenerse informado mediante los canales oficiales de la institución.